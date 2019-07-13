برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 من موقع وزارة التعليم واليوم السابع

ينتظر كل بيت في جمهورية مصر العربية نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 فبعد الإعلان عن إعتماد النتيجة اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 وظهور النتيجة يوم الأحد 14 يوليو 2019 للشعبتين العلمي ( علوم، رياضة) و الأدبي، يسعى كل طلاب الثانوية العامة للحصول على النتيجة فور ظهورها وفي هذا المقال سنحاول توفير روابط المواقع الإلكترونية التي لها حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2019.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

في تصريحات مسئولة وزارة التربية والتعليم أكدت أن نسبة النجاح تتعدى ال 73٪ خلال هذا العام.

على الجانب الآخر تم الإعلان عبر عدة مواقع انها لها الحق في نشر النتيجة فور ظهورها ومنها

ويتم الدخول برقم جلوس الطالب لتظهر النتيجة فور صدورها.

يرجى العلم ان موقع اليوم السابع قد نشر تنويه انه الموقع الوحيد الذي لديه حق النشر الحصري للنتيجة بعد المواقع الحكومية ولكننا قمنا بتوفير كافة المواقع التي نشرت انها سوف تقوم بنشر النتيجة فرجاء الإنتباه

كما يوفر موقع اليوم السابع خدمة الرسائل القصيرة SMS على رقم 95128 قم بإرسال رقم الجلوس على الرقم الموجود سعر الرسالة 5 جنيه وعند ظهور النتيجة ترسل لك درجاتك.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

اعتمد اليوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح تصل إلى 78.5٪ اما الأوائل فكانوا 40 طالب وطالبة منهم 34 طالب من المدارس الحكومية و طالبان من مدارس المتفوقين و 3 دمج وطالب واحد من مدارس القدرات اس تيم.

ماذا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والأوراق الخاصة للتقديم في الكليات

بعد صدور النتيجة تأتي المرحلة الأهم وهي التنسيق ويكون إلكترونياً خلال أسبوع من النتيجة تبدأ المرحلة الأولى وتستمر لفترة تحددها الوزارة يتم الإعلان عن نتيجتها وترشيح الطالب للكلية المناسبة لمجموعه، ويكون عليك أيها الطالب تحضير عدة أوراق لتكون على استعداد للتقديم في الكلية ومنها.

شهادة ميلاد إلكترونية حديثة الإصدار ( بها رقم 3)

صور للبطاقة الشخصية للطالب.

صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

صور البطاقة الشخصية لولي الأمر.

صور لرقم الجلوس.

صور والأصل لشهادة الثانوية العامة فور صدور النتيجة.

استمارة 2 جند للذكور.

استمارة 2 جند للذكور الأكبر من مواليد 2001.

صور من بطاقة الترشيح للكلية.

يتمنى موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع طلاب الثانوية العامة