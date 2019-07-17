برقم الجلوس نتائج التوجهي فلسطين 2019 رابط “الإنجاز” لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة injaz.mohe.ps

تنفيذ لرسالة وزارة التربية والتعليم العالي، في توفير كافة الإمكانيات لجميع الطلبة، جاء الموعد الآن لإعلان نتائج التوجهي 2019، أو بمعنى أدق إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة 2019 الدورة الأولي، من خلال رابط موقع الإنجاز التابع لوزارة التربية والتعليم، الذي يوضح ساعة التوقيت التنازلي علية الآن ليتعرف كل طالب ما الوقت المتبقي، ليتعرف على مجموع درجاته الامتحانية من خلال الاستعلام برقم جلوسه، وأجراء عملية بحث للنتيجة، لتظهر أمامه باسم الطالب ودرجات التي تحصل عليها في كال مادة دراسية، ويتم تجميع نتائج المواد جميعا ليتعرف على مجموعة النهائي في نتائج التوجهي.

ويعلم كل طالب أن الوصول للقمة ليس طريقا سهلا، ولبلوغ القمة لابد من وجود عزيمة وإرادة قوية لدى كل طالب يحلم بالتفوق والنجاح المستمر في مراحل دراسته المختلفة، ولقد وضعت وزارة التربية خطة تطوير لجميع المجلات التعلمية وأيضا أضافه الأجهزة الحديثة، لتواكب التطور التكنولوجي السائد حول العالم، وأيضا ليس ذلك فقط ولكن تحاول عدم وضع الطلاب تحت أي ضغط يؤثر عليهم، لذلك تم تجهيز موقع النتيجة بساعة العد التنازلي ليعلم كل طالب أن النتيجة لم تعلن حتى ينتهى ذلك الوقع الظاهر أمامهم.

الإنجاز: نتائج الثانوية العامة 2019 فلسطين الدور الأول

اليوم بعد ساعات قليلة سوف يزال الستار عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول بدولة فلسطين، وليتم التعرف علي النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية:

ابحث عن موقع وزارة التربية والتعليم العالي فلسطين. الدخول على الموقع مباشرتا. البحث في الموقع عن كلمة الخدمات الإلكترونية. الضغط عليها واختيار نتائج الثانوية العامة 2019. سوف يتم إرسالك لموقع الإنجاز. ومن الممكن الدخول مباشرتا من الصفحة الافتتاحية للموقع الوزارة على موقع النتيجة. ادخل رقم جلوسك اضغط عرض أو بحث عن النتيجة.

الآن ظهرات النتيجة عبر موقع الإنجاز والاستعلام برقم الجلوس.