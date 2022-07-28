برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022 ستكون بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، بدأ الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022، وأسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري، وذلك عبر رابط إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث اقترب موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2022، في حين أكد قطاع المعاهد الأزهرية عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022، كما يمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس وفق سلسلة من الخطوات التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان له إلى أن القطاع قد أعلن عن مجموعة من الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لعام 2022، والتي جاءت كالتالي:

انقر على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس.

اختر نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري.

أدخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022.

تحديد الشعبة “العلمية أو الأدبية” في الصف الثالث الثانوي الأزهري.

انقر على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022 من خلال بوابة الأزهر، حيث ستظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

التنسيق الإلكتروني

كما حدث العام الماضي، من المقرر أن تبدأ الإجراءات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر، حيث تم الانتهاء من تجهيز مقر لاستقبال الطلاب في المدينة الجامعية الموجودة في مدينة نصر، ومقر آخر لاستقبال الطالبات في المركز الهندي بجانب كلية العلوم بنين بمدينة نصر، بالإضافة إلى مكاتب التنسيق بالأمانة العامة في الوجهين البحري والقبلي.