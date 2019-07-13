برقم الجلوس ..اعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس التي تكون متاحة إلكترونياً عبر موقع بوابة الثانوية العامة مركز المعلومات وذلك بعد اعتمادها رسمياً اليوم من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي أوضح أنه بعد الاعتماد سوف يتم عقد مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل النتائج وتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة، وأشار أن نسبة النجاح مرتفعة قد تكون مثل العام الماضي ربما أعلى نسيباً وعلى الرغم من ذلك إلا لم يحصل أي طالب أو طالبة على نسبة 100% هذه السنة.

وفيما يخص النتائج رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

اليوم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول على أن تكون النتائج متاحة الاستعلام عنها عبر رابط بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس وتحديد الشعبة علمي أم أدبي يوم الأحد الموافق 14 يوليو بعد عقد المؤتمر الصحفي، وقد أوضحت الوزارة في وقت سبق أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون عبر الموقع الرسمي فقط، وأشارت بعد ظهور النتيجة إلكترونياً غداً سوف تكون النتيجة متاحة في المدارس يوم الإثنين بعد غد، وبالنسبة لتقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة يستمر لمدة شهر كامل من بداية تاريخ ظهور نتيجة الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2019 مرتفعة وعلى الرغم أنه لم يوجد طالب أو طالبة حصلوا على نسبة 100% ولكن هناك عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مواد مختلفة.