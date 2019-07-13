برقم الجلوس ..اعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس التي تكون متاحة إلكترونياً عبر موقع بوابة الثانوية العامة مركز المعلومات وذلك بعد اعتمادها رسمياً اليوم من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي أوضح أنه بعد الاعتماد سوف يتم عقد مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل النتائج وتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة، وأشار أن نسبة النجاح مرتفعة قد تكون مثل العام الماضي ربما أعلى نسيباً وعلى الرغم من ذلك إلا لم يحصل أي طالب أو طالبة على نسبة 100% هذه السنة.
وفيما يخص النتائج رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس
اليوم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول على أن تكون النتائج متاحة الاستعلام عنها عبر رابط بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس وتحديد الشعبة علمي أم أدبي يوم الأحد الموافق 14 يوليو بعد عقد المؤتمر الصحفي، وقد أوضحت الوزارة في وقت سبق أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون عبر الموقع الرسمي فقط، وأشارت بعد ظهور النتيجة إلكترونياً غداً سوف تكون النتيجة متاحة في المدارس يوم الإثنين بعد غد، وبالنسبة لتقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة يستمر لمدة شهر كامل من بداية تاريخ ظهور نتيجة الثانوية العامة.
جدير بالذكر أن نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2019 مرتفعة وعلى الرغم أنه لم يوجد طالب أو طالبة حصلوا على نسبة 100% ولكن هناك عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مواد مختلفة.
التعليقات
ندى عمرو النحاس 666436
الاسم مصطفى محمود حسن محمد ورقم الجلوس ٨٥٤٤٥٥
رقم الجلوس 202217
دعاء الله خالد ناصر
397489
رقم الجلوس 100019علمي رياضة
خلود محمد احمد ابراهيم الشعبه ادبي رقم الجلوس1678423
نهي صابر احمد مرسي
مريم هشام عامر محمودرقم الجلوس 485482
حاضر بعد إعلانها غداً بإذن الله.. موفقة إن شاء الله
841138
فور إعلانها إلكترونياً غداً..بالتوفيق بإذن الله
1024027
غداً سوف تكون متاحة إلكترونياً..بالتوفيق يارب