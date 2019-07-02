برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)

انتظر الطلاب طوال الوقت الماضي نتيجة الإمتحانات للدبلومات الفنية في الدراسة (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) وقد أعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد صدور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 وقد ذكرت أنها سوف تستطيع متابعة موعد النتيجة في هذا الاسبوع وأنها تعمل علي إصدار النتيجة خلال منتصف هذا الأسبوع

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لذا يجب علي جميع الطلاب أن يكونو بأنتظار النتيجة خلال هذا الأسبوع وسوف نأتي بها علي نجوم مصرية حيث قد تم إعتمادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم والجديد بالذكر أن عدد الطلاب الذين قد حضرو الإمتحان يقدر بنحو حوالي 700000 طالب وطالبة.

وقد تم الإعلان عن نسبة النجاح من قبل الوزارة والتي بلغت نسبة فى التعليم الفنى الصناعى 85.23% بارتفاع 3.28 بنسبة النجاح عن العام الماضي، بينما قد وصلت في التعليم الفني التجاري 86.45% بزيادة عن نسبة العام الماضي بحوالي 1.42%، وقد وصلت إلي التعليم الفني الزراعي إلي 95.40 بزيادة تقدر بحوالي 27.21% عن النسبة في العام الماضي، بينما التعليم الفني الفندقي 85.03% بنقص عن النسبة السابقة في العام الماضي بحوالي 2.7%، اما بالنسبة لنظام الخمس سنوات حوالي 85.72% و زيادة 2.07% .

وبينما تظهر النتيجة تستطيع الحصول عليها من خلال موقع نتيجة طلاب شهادة الدبلومات حيث يمكن لأي طالب الحصول علي نتيجتة بأي قسم من الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) من خلال ذلك الموقع بمجرد كتابة رقم الجلوس.