برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر رابط بوابة التعليم الفني

استعلم عن نتيجة الدبلومات للعام الدراسي 2019 نستعرض مع جميع طلابنا وطالباتنا بمرحلة الدبلومات الفنية كل ما هو جديد لحظة بلحظة عن موعد ظهور نتيجة الترم الثاني لنظامي 3 سنوات و5 سنوات والتي من المؤكد ظهورها خلال الأيام القادمة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني, وسيتم اعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الاجابات واعتمادها رسميا من قبل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي على أن تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية لجميع الشعب سواء التجارية, الفندقية, الزراعية, الصناعية, والتمريض.

استعلم عن نتيجة الدبلومات.

حيث صرح منذ أيام قليلة نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد, إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في نهاية الشهر الحالي يونيو , مؤكدا سيتم اعتماد النتائج كاملة دفعة واحدة لجميع محافظات الجمهورية من خلال المواقع الرسمية لإظهار النتائج بوزارة التربية والتعليم, بوابة التعليم الفني حيث أوشكت جميع كنترولات الدبلومات الفنية لجميع الشعب على الانتهاء من عمليات التصحيح والبدء في عملية المراجعة وذلك من أجل حصول كل طالب على درجاته تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب.

ولمعرفة الوصول إلى نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3- 5 سنوات لجميع الدبلومات سواء تجارية, فنية, صناعية, سياحة وفنادق سنتابع معكم خطوة بخطوة من خلال موقعنا نجوم مصرية الوصول إلى النتيجة باتباع الخطوات التالية فور ظهورها عبر بوابة التعليم الفني وفي حالة عدم معرفة النتيجة اترك رقم الجلوس واسم الشعبة الخاصة بكل طالب وايضا نظام سنوات التعليم بتعليق أسفل المقال وسوف نرسلها فور ظهورها.

اولا- يجب الدخول على رابط بوابة التعليم الفني——— من هنا

ثانيا- اختيار أيقونة التعليم الفني.

ثالثا – الضغط على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية حدد نظام 3- 5 سنوات

رابعا-اكتب رقم الجلوس

خامسا – حدد القسم الخاص بالطالب سواء تجاري- صناعي- فندقي- تمريض

سادسا- اضغط بحث.

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وكان طلاب الدبلومات الفنية جميع الشعب أدوا امتحانات الترم الثاني يوم 19 مايو حتى يوم 1 يونيو بجميع محافظات الجمهورية , حيث مازلنا نتابع إعلان النتيجة خلال الأيام القادمة بعد انتهاء عمليات التصحيح وسيتم الإعلان عن النتيجة بالايام القليلة ورفعها على المواقع الرسمية ثم بعد ذلك سيتم توزيع النتائج على المدارس خلال 48 ساعة بعد اعتماد النتيجة وظهورها على الانترنت.

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