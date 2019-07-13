برقم الجلوس احصل على نتيجة الثانوية العامة عقب ظهورها للعام الدراسي 2019 عبر موقع اليوم السابع

برقم الجلوس احصل على نتيجة الثانوية العامة, اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اليوم السبت 13يوليو ، نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي العام والتي سيتم اعلانها الكترونيا غدا الأحد 14- 7 وقد حرص الوزير على تهنئة الأوائل هاتفياً،وكان ذلك بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، هذا وسيتم اعلان النتيجة بعد غد الأثنين 15 يوليو بجميع المدارس، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة لهذا العام 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل بجميع محافظات الجمهورية 40 طالب، طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و 2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب “دمج، ” يتابع أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي نتيجة أبنائهم بكل قلق وتوتر وذلك من أجل الإطمئنان على مستقبلهم, فمن المعروف أن هذه المرحلة هي من المراحل الهامة التي تحدد مسيرتهم التعليمية وبناء عليه يترتب عليها حياتهم العملية, فمنذ أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام وهم يتابعون بصفة مستمرة كل مايتعلق من أخبار حول موعد ظهور النتيجة , فمن خلال هذا المقال سوف نتيح لكم معرفة كل جديد عن تطورات نتيجة الثانوية العامة, وموعد ظهورها رسميا عبر المواقع الرسمية وهي بوابة الثانوية العامة, اليوم السابع, مصراوي.

برقم الجلوس احصل على نتيجة الثانوية العامة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم منذ وقت قليل أن جميع كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح أوراق اجابات الطلاب في جميع المواد الدراسية للقسمين علمي علوم, علمي رياضة, والشعبة الأدبية, وسيتم إعلان النتيجة في الأسبوع المقبل وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمؤتمر رسمي بديوان وزارة التربية والتعليم , ونشر أسماء العشرة الأوائل بجميع محافظات الجمهورية, ثم بعدها بساعات سيتم نشرها رسميا على المواقع الرسمية, ويستطيع الطالب الحصول عليها بتسجيل رقم الجلوس وتحديد القسم.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019.

يقوم الطالب بالإستعلام عن النتيجته برقم الجلوس الخاص به باتباعه الخطوات البسيطة المقبلة.

يقوم الطالب بتسجيل بياناته كاملة عبر موقع اليوم السابع

أولا الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة .

ثانيا كتابة رقم الجلوس وتحديد القسم

ثالثا يقوم الطالب بالضغط

على خانة عرض النتيجة