برقم الجلوس أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2019، اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بنسبة نجاح أفضل من العام الماضي بما يزيد عن 4%، حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 78.6%، بالمقارنة للعام الماضي والذي كانت نسبة النجاح فيه مايزيد عن 74%، ووفقاً لما أعلنته بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة الثانوية العامة هذا العام تشبه العام الماضي بالنسبة لارتفاع مجاميع الطلاب.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع

يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الآن القيام بتسجيل أسمائهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة دور يوليو 2019 عبر رابط اليوم السابع ، حيث أعلنت جريدة اليوم السابع بأنه هي الوحيدة وحصرياً حق البث في عرض نتيجة الثانوية العامة على الطلاب، وذلك بعد أن حصلت على الاسطوانة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر اليوم السابع عن طريق الرابط السابق وتسجيل البيانات والانتظار حتى الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي يوم غداً الاحد 14/7/2019 للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم:-

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الثانوية العامة على الموقع الخاص بها وذلك ليكون جنب إلى جنب مع موقع اليوم السابع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة، حيث يمكن للطلاب برقم الجلوس الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة وكتابة رقم الجلوس الخاص بهم، والحصول على النتيجة وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للسيد الوزير.

ويتمنى موقع نجوم مصرية لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح