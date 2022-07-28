برابط مباشر.. خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

يبحث الكثيرين من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وذلك بعدما أعلن الأزهر الشريف صباح أمس الأربعاء عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، والتي سيتم الكشف عنه اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا عبر مؤتمر صحفي يعقده الأزهر الشريف للإعلان عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وهو ما يسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم، ونقدم لكم في السطور التالية جميع التفاصيل التي تتعلق بـ نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من حيث أسماء الأوائل، ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي ستتاح فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأزهر الشريف.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

كشف الأزهر الشريف صباح أمس الأربعاء، عن موعد الإعلان غن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، والذي من المقرر أن يكون اليوم الخميس 28 يوليو 2022 عبر مؤتمر صحفي سيعقده الأزهر الشريف في تمام الساعة الثانية ظهرًا، للكشف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022، كنا ستتاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، أمام كافة طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية حتى يتمكنوا من الحصول على نتائجهم بسهولة، والتي ستعتمد رسميًا من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، نيابة عن فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، عن طريق رابط موقع الأزهر الشريف في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

كتابة رقم الجلوس ثم النقر فرق كلمة بحث.

خلال لحظات ستظهر نتيجة الثانوية الأزهرية شاملة المجموع الكلي ومجموع كل مادة.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وفيما يتعلق بأسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022، فقد أعلن عنها الأزهر الشريف أمس الأربعاء، للشعبتين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى شهادة الشعبة الإسلامية،

وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 139.000 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91.392 طالبًا وطالبة، والعلمي 46.648 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا وطالبة، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.