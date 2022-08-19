برابط مباشر.. الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 -العراق- الدور الأول

يترقب طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 العراق موعد الإعلان عن نتيجة الاختبارات التي انتهوا منها يوم 9 أغسطس 2022، ونظرا لأهمية وضرورة حصول الطلاب على درجات عالية تؤهلهم للانتقال للمرحلة التالية نجد أن كثير من الطلاب يعيشون حالة من القلق والتوتر في انتظار إعلان النتيجة وذلك بعد أن فعلوا ما بوسعهم واجتهدوا لنيل أعلى الدرجات، ومن المؤكد أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بعد مراجعتها.

في ظل أجواء من الترقب والقلق أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اقتراب موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي، وقد أشار المسئولون أن عملية تصحيح الأوراق ستأخذ وقتها الكافي ليحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها دون أخطاء أو مشكلات، مع العلم ان امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الاول بدأت يوم 20 يوليو 2022 وانتهت 9 أغسطس 2022.

كما أوضحت الوزارة أن النتيجة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من رصد الدرجات ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

طريقة الحصول علي نتيجة السادس الاعدادي العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة الحصول على نتيجة السادس الاعدادي 2022 فور إعلانها لجميع المحافظات وذلك من خلال الخطوات التالية: