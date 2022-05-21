بداية التقويم الدراسي 1444 – 1445 بعد التعديل من وزارة التعليم السعودية

يحرص كثير من الآباء والأمهات حاليًا على متابعة التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وفق ما أشارت إليه وزارة التعليم السعودية مؤخرًا، بحيث تشمل كافة المراحل التعليمية بما في ذلك التعليم التقني والمهني والجامعي، تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل.

بداية التقويم الدراسي 1444 – 1445 هجريًا

أشارت وزارة التعليم السعودية حدوث تغييرات جذرية في العام الدراسي الجديد بعد رفع الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها مجدداً بعد عامين من انتشار جائحة فيروس كورونا.

حيث تنوي الوزارة بدء العام الدراسي في غرة صفر حتى نهاية شهر ذي الحجة بواقع 13 أسبوع أو 56 يومًا لكل فصل دراسي، بما في ذلك أيام الإجازات؛ وذلك من أجل عودة الانضباط ومساعدة الطلاب على مزيد من التحصيل الدراسي وتنمية المهارات الأساسية.

أما عن بداية الفصول الدراسية نجدها كالآتي:

الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2/1 هجرياً وينتهي يوم الخميس 30/4 هجريًا.

الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم 10/5 وينتهي يوم الخميس 10/8 هجريًا.

الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم 20/8 ثم ينتهي يوم الخميس 4/12 هجريًا.

ما هي الإجازات المقررة خلال الخطة الدراسية لعام 1444؟

تتضمن الخطة الدراسية عام 1444 عدداً من الإجازات الرسمية، فنجد مثلًا خمس إجازات طويلة بالإضافة إلى إجازة الفصل الدراسي الأول والثاني، كما نجد أيضًا إجازة أيام عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، كذلك أجازه يوم التأسيس واليوم الوطني في السعودية.

كما يمكن للطلاب راغبي الحصول على بعض الإعانات والمساعدات بالاشتراك في مؤسسة تكافل التي تقدمها برامج دعم المؤسسة، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالطلاب عبر مؤسسة تكافل الخيرية.

التقويم الدراسي للجامعات عام 1444

أما بالنسبة إلى التقويم الدراسي الخاص بالجامعات والمدارس الأجنبية كذلك الأهلية التي تعمل بنظام التعليم الفصلي أو الربع سنوي، حيث نجدها كالآتي: