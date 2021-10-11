بدأت إجراءت تسكين المدينة.. جامعة الفيوم تحصد المركز الثامن في محو الأمية

تواصل جامعة الفيوم الإجراءات الخاصة ببداية العام الجامعي الجديد، حيث استقبلت الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة ونشرت الكثير من الإرشادات الخاصة بلقاح كورونا مع المطالبة بارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وجميع المنتسبين إلى الجامعة.

بدء تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المدينة الجامعية بدأت في استقبال وتسكين الطلاب والطالبات المغتربين للمقبولين في المرحلة الأولى للتسكين للعام الجامعي الجديد على أن تعلن نتائج المقبولين في المراحل الأخرى تباعا.

وكشف الدكتور أسامة شرابي مدير عام المدن الجامعية، الانتهاء من كافة الأعمال والاستعداد لاستقبال الطلاب في المدن الجامعية مثل أعمال الصيانة وتوفير الأماكن المناسبة للسكن والمذاكرة.

جامعة الفيوم بالمركز الثامن لمحو الأمية

وكشف الدكتور محمد أبو الغار القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة حصدت على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية، بعد أن شارك طلابها بمشروع التنور المجتمعي “محور محو الأمية وتعليم الكبار” حسب تقرير دور يوليو 2021 المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشاد أبو الغار، بالجهود التي تبذلها إدارة الجامعة في ملف التنور المجتمعي لمحو الأمية، والذي يعكس دور الجامعة في حل القضايا ومشكلات المجتمع المحلي، خاصة وأن مشكلة محو الأمية لها أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن محاربة الأمية هي الخطوة الأولى لمكافحة الإرهاب والمتطرفين ومن أهم محاور التنمية المستدامة 2030.

وكشفت الدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة وعميد كلية التربية السابقة، أن 2541 نجحوا في اجتياز اختبار دورة يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحانات في دورة أكتوبر الجاري للدراسين من الأميين على مدار أسبوع يبدأ من السابع من نوفمبر المقبل وحتى الحادي عشر من الشهر نفسه بكافة مراكز وقرى المحافظة.