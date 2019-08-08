بدء مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق الجامعات 2019 .. تعرف على الشروط والقواعد الخاصة بها

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالبدء في فتح باب تقليل الاغتراب “التحويلات”وذلك أمام الطلاب والطالبات المرشحين في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للثانوية العامة ، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموجود على شبكة الإنترنت ، وقد بدأ ذلك من اليوم الخميس، الموافق 8 أغسطس 2019 على أن يستمر ذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2019.

شروط تقليل الاغتراب

ومن الجدير بالذكر أنه يتم القيام بخطوات التحويل وتقليل الاغتراب عن طريق مجموعة من الإجراء حتى يتم تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ، ويأتي ذلك في حدود النسبة المقررة 10% ، وهناك مجموعة من الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والتي تعمل على تنظيم هذا الشأن ، ويأتي من بينها :

أولًا: التحويل المناظر يأتي في حدود الحد الأدنى للقطاع.

ثانيًا: التحويل غير المناظر يتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية المرغوب التحويل إليها.

ثالثًا: يجب أن يتم الالتزام بقواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي.

رابعًا: يتم القيام بالتحويل من خلال موقع التنسيق الالكتروني فقط.

خامسًا: ليس هناك أي تحويلات تتم بشكل ورقي.

سادسًا: يجب أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

سابعًا: لابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المرغوب التحويل إليها مثل : القيام بتخطي اختبار القدرات التي قد قام الطالب بأدائئها قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

ثامنًا: يتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات والاختيار بينهم على أساس مجموع درجات الطالب أو الطالبة في شهادة إتمام الثانوية العامة.

شروط التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

أولًا: يستطيع الطالب أو الطالبة الذي تم ترشيحه في عملية تنسيق الثانوية العامة إلى أحد المعاهد العالية سواء كانت الخاصة أو المتوسطة ، أن يقوم بالتقدم إلى عملية التحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أي آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر ، بشرط أن يقوم الطالب أو الطالبة بالعمل على استيفاء الحد الأدنى الذي تم إعلانه للمعهد المرغوب التحويل إليه ، ويأتي هذا في ضوء عدة نقاط مختلفة منها النسبة المقررة ، وكذلك الطاقة الاستيعابية للمعهد ، بالإضافة إلى أسبقية المجموع.

ثانيًا: يجب أن تتم عملية التحويل بشكل إلكتروني.

ثالثًا: يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.