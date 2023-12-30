بدء تطبيق هيكل تنظيمي جديد لإدارة التعليم في المملكة

تبدأ إدارات التعليم في المملكة تطبيق هيكل تنظيمي جديد اعتبارًا من 1 يناير 2024م، ويهدف الهيكل الجديد إلى تنظيم الأعمال الإدارية والإشرافية في إدارات التعليم وفق المصلحة العامة.

تطبيق هيكل تنظيمي-مصدر الصورة: واس

تقليص العديد من الإدارات

وقد تم تقليص العديد من الإدارات والأقسام والوحدات في الهيكل الجديد، حيث تم دمج الإشراف التربوي والتوجيه الطلابي والنشاط الطلابي والتعليم المستمر والقبول في قسم واحد تحت مظلة إدارة التعليم.

كما تم دمج أقسام الاتصال المؤسسي وأمانة التعليم والوعي الفكري والمسؤولية المجتمعية وإدارات التعليم الخاص والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقويم التحصيل المعرفي والمهارى والاستثمار والشراكات، ومعها وحدة المخاطر والالتزام، في قسم واحد تحت مظلة مدير عام التعليم.

وتضمن القرار الصادر عن وزير التعليم يوسف البنيان أن تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والموائمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم، وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445 هـ، والذي يعتبر في وقت مبكر عن الأعوام السابقة، وذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي.

إجراءات النقل الخارجي

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل، وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.