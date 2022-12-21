بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوي الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم الفنى عبر منشور رسمي عن بدء تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الدبلومات الفنيه “صناعية، وتجارية، وفندقية، وزراعية”، حيث أوضحت بضرورة بدء تسجيل الاستمارة الالكترونية ليتمكن طلاب الثانوية الفنية من إجراء امتحانات العام الدراسي الجاري 2022/2023، وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن موعد بداية التسجيل الالكتروني سوف يبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر 2022، وذلك تخفيف العبء على الطلاب.

طريقة تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية الفنية “صناعية وتجارية وزراعية وفندقية”

وقد أوضح المتحدث عن خطوات تسجيل الإستمارة الإلكترونية، لكي يتمكن طلاب الدبلومات الفنيه بمختلف أقسامه من تأدية الامتحانات المقبلة.

أولاً يجب سداد الرسوم المدرسية وكذلك سداد رسوم دخول الامتحانات البالغ قيمتها 410 جنيها.

ثم الدخول الي موقع الوزارة الرسمي المعلن عنه لتسجيل الإستمارات من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/ وتسجيل دخول الموقع، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق.

تسجيل بيانات الطالب بحذر والتي تتضمن الاسم كما ورد في شهادة الميلاد، وتحديد الشعبة، والديانة، واللغة الثانية.

يجب مراجعة البيانات بدقة، لتجنب أي أخطاء قبل تقديم الإستمارة.

طباعة الإستمارة الالكترونية بالألوان، لتقديمها إلى المدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الفنية للعام 2023