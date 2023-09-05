بدء الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بالمدينة المنورة

انطلق برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب مراحل التعليم الأولية بالمدينة المنورة، بالتعاون بين تجمع المدينة المنورة الصحي وإدارة التعليم بالمنطقة، وذلك ضمن برنامج الصحة الوقائية.

طلاب المدارس بالمدينة المنورة-مصدر الصورة: منصة إكس

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس، واكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية لديهم، من خلال فحصهم داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء.

كما يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية، وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحياً، والتواصل مع أولياء الأمور بشأن الحالات التي تحتاج للتدخلات العلاجية.

ويستهدف البرنامج طلاب الصف الأول والرابع من المرحلة الابتدائية، والصف الأول من المرحلة المتوسطة، والصف الأول من المرحلة الثانوية.

#خبر || 🗞️ بالتعاون مع إدارة التعليم ولضمان بيئة تعليمية آمنة ..

إطلاق برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بمنطقة #المدينة_المنورة #تجمع_المدينة_الصحي#صحتكم_غايتنا pic.twitter.com/ECDtJlmHjS — تجمع المدينة المنورة الصحي | MHC (@med_cluster) September 4, 2023

زيارات ميدانية

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لتفقد البيئة المدرسية والمقصف المدرسي، للتأكد من سلامة بيئة الدراسة، وتوفير التغذية الصحية للطلاب.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن البرنامج يستهدف فحص جميع الطلاب المستهدفين في العام الدراسي الحالي، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة للتنفيذ.

الفحوصات الطبية المقدمة للطلبة بالمدارس ومراكز الرعاية الأولية داخل الأحياء pic.twitter.com/jLdjXsrO3o — تجمع المدينة المنورة الصحي | MHC (@med_cluster) September 4, 2023

اكتشاف المشاكل الصحية

وأكد التجمع على أهمية هذا البرنامج في اكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية للطلاب في مراحل التعليم الأولية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وبناء قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية.