بدء العد التنازلي..عودة الدراسة الحضورية بالمدارس السعودية 1444

أعلنت وزارة التعليم أن عودة الدراسة الحضورية يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وأنه قد تم الإعلان عن كل التفاصيل التي تخص لإجازات الخاصة بالعام الهجري الحالي ١٤٤٤ الموافق العام الميلادي الحالي ٢٠٢٢ حيث أن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الأول سوف تكون يوم ١/٢/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٢ ميلاديا، وإجازة اليوم الوطني ستكون بعدها بعدة أيام تحديدا في يوم الأربعاء والخميس حيث تبدأ في ٢٥/١/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢١/٩/٢٠٢٢ ميلاديا، وتأتي بعد ذلك أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في ١٩/٣/١٤٤٤ هجريا الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٢ ميلاديا، بعدها إجازة نهاية أسبوع مطولة أخرى يوم ١٦/٤/١٤٤٤ هجريا الموافق ١٠/١١/٢٠٢٢ ميلاديا، ثم بعد ذلك إجازة الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ في ٣٠/٤/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢ ميلاديا.

موعد عودة الدراسة الحضورية

نجد أن يوم ١/٢/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٢ ميلاديا هو موعد بداية الدراسة الحضورية للفصل الدراسي الاول من العام الحالي 1444، ويستمر الفصل الاول الي أن يعود الطلاب من اجازتهم للدراسة مرة اخري في الفصل الدراسي الثاني في يوم ١٠/٥/١٤٤٤ هجريا الموافق ٤/١٢/٢٠٢٢ ميلاديا، ثم تأتي بعد ذلك إجازة نهاية أسبوع مطولة أولى في هذا الفصل الدراسي الثاني يوم ٢٤/٥/١٤٤٤ هجريا الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٢ ميلاديا، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة ثانية في يوم ٢٢/٦/١٤٤٤ هجريا الموافق ١٥/١/٢٠٢٣ ميلاديا، بعدها تأتي إجازة يوم التأسيس في يوم الأربعاء والخميس تحديدا بداية من يوم ٢/٨/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٣ ميلاديا، وتأتي بعد ذلك إجازة الفصل الدراسي الثاني في يوم ١٠/٨/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢/٣/٢٠٢٣ ميلاديا.

التقويم الدراسي للفصل الثالث 1444

أما عن بداية الدراسة في الفصل الثالث سوف تكون في يوم ٢٠/٨/١٤٤٤ هجريا الموافق ١٢/٣/٢٠٢٣ ميلاديا، ثم بعد ذلك سوف تأتي إجازة عيد الفطر المبارك في يوم ٢٢/٩/١٤٤٤ هجريا الموافق ١٣/٤/٢٠٢٣ ميلاديا، وسوف تعود الدراسة مرة أخرى بعد تلك الإجازة في يوم ١٦/١٠/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٣، بعد ذلك تأتي إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم ٨/١١/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣ ميلاديا، وأخيرا إجازة نهاية العام الدراسي بالكامل سوف تكون في ٤/١٢/١٤٤٤ هجريا الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٣ ميلاديا.