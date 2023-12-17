أخبار التعليم

بدء التسجيل على الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

محمود سليم

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل على 300 مقعد متاح في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا “البرنامج السعودي الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي (IPGMTS)”، والمعتمد من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا.

الرابط الإلكتروني

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح من اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023م، وحتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023م، عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2، من خلال هذا الرابط.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للبرنامج إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة للتقديم، والتي تشمل:

  • شهادة (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5 على ألا تقل عن 7.0 في كل مهارة، أو شهادة (OET) بدرجة (B) على الأقل في كل مهارة، على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.
  • وجود خبرة إكلينيكية 3 سنوات على الأقل مع سنة الامتياز.

توفير الكوادر الصحية

وأكدت الوزارة أن فترة الالتحاق بالبرنامج ستكون في شهر أبريل 2024م، مشيرةً إلى أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة، هو توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.


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عن الكاتب:
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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