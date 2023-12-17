بدء التسجيل على الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل على 300 مقعد متاح في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا “البرنامج السعودي الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي (IPGMTS)”، والمعتمد من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا.

الرابط الإلكتروني

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح من اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023م، وحتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023م، عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2، من خلال هذا الرابط.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للبرنامج إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة للتقديم، والتي تشمل:

شهادة (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5 على ألا تقل عن 7.0 في كل مهارة، أو شهادة (OET) بدرجة (B) على الأقل في كل مهارة، على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.

وجود خبرة إكلينيكية 3 سنوات على الأقل مع سنة الامتياز.

#وزارة_التعليم تُعلن بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا.. يبدأ التسجيل من اليوم حتى 28 ديسمبر 2023م من خلال منصة سفير2:

https://t.co/FvkADbhP19 🔗 ولمزيد من التفاصيل، الاطلاع على الرابط التالي:https://t.co/eXTYUL4gcu pic.twitter.com/xlWhewRX6n — مجلس شؤون الجامعات (@cua_gov_sa) December 17, 2023

توفير الكوادر الصحية

وأكدت الوزارة أن فترة الالتحاق بالبرنامج ستكون في شهر أبريل 2024م، مشيرةً إلى أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة، هو توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.