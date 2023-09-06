بحد أدنى 50%.. رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة عبر بوابة التنسيق الإلكتروني

يترقب طلاب الثانوية العامة فتح باب التسجيل في تنسيق الثانوية العامة، إذ أعلنت وزارة التعليم العالي عن إرجاء التسجيل في رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الأيام الماضية، حيث أكدت وزارة التعليم أنه سيتم استكمال التسجيل بالمرحلة الثالثة بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، والتي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

المصدر: Yandex

قد يهمك: • مؤشرات مبدئية عن تنسيق الكليات قبل نتيجة الثانوية العامة

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن بداية تنسيق المرحلة الأولى فور الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث بدا الطلاب في تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد، وبعد الانتهاء من تسجيل المرحلة الأولى والثانية أعلنت التعليم العالي عن استكمال التسجيل في المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين عن التسجيل في أول مرحلتين بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني، إذ أعلنت وزارة التعليم أنه تبقى أماكن شاغرة في جميع الكليات، حيث يمكن للطلاب أن تقوم بالالتحاق بكليات ذات درجات مرتفعة في حالتين:

إن كان الطالب قام “بسبب عذر قانوني أو طبي” بتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني.

أو أن الطالب حصل على مجموع مرتفع في الدور الأول.

من المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، إذ ستتم إتاحة التسجيل في عدد من الكليات والمعاهد بجميع المحافظات المصرية، ويكون الأولوية لمجموع الطالب، حيث تكتفي كل كلية بعدد معين من الطلاب وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي، وستكون المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجة (50 %)، إذ يمكن للطالب أو الطالبة التسجيل وفق التالي:

اضغط على رابط تنسيق الثانوية العامة. اختر المرحلة الثالثة وحدد نوع الشهادة. انتقل إلى كتابة رقم الجلوس والرقم السري. قم بتدوين الرغبات الخاصة بك. تأكد من اختيارك للكليات التي تريدها وتناسب مجموعك. اختر الكليات ذات البعد الجغرافي الأقرب أولا. بعد الانتهاء قم بحفظ الرغبات.

من المتوقع أن تستمر عملية تسجيل المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، إذ يمكن للطلاب أن تقوم بالتعديل في أي وقت على الرغبات الخاصة بهم، ولكن تأكد من الشكل النهائي قبل انتهاء موعد التسجيل، وبعد إعلان النتيجة يمكنك طباعة أوراق الترشح والتوجه إلى الكلية التي تم تحديدها لك.