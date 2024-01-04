يعزز “نظام فارس” الجديد في عالم الخدمات الذاتية التعليمية التفاعل بين المدارس والمعلمين والمعلمات، حيث يتيح هذا النظام مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهِّل على العاملين في الميدان التعليمي – سواء كانوا مدرسين أو إداريين – الوصول المباشر إليها والاستفادة منها، يأتي ذلك ضمن رؤية النظام الإلكتروني لتطوير وتحسين العملية التعليمية، وهو جزء من مسعى الوزارة لتقديم الدعم الشامل للتعليم في المملكة العربية السعودية.

" بالفيديو" .. نظام فارس يوضح خطوات المطابقة بينه وبين منصة مسار لمعلمين المملكة. المصدر:- اسأل التعليم

خدمات نظام فارس التعليمية

يفتح “نظام فارس” ومنصته الإلكترونية أفقاً واسعاً أمام معلمي المدارس والعاملين في الإدارة للاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الحيوية، من بينها:

فهم ومتابعة مستمرة للرواتب، بما في ذلك قيمتها وتواريخ الصرف.

إمكانية تقديم طلبات الإجازات وتمديدها، بالإضافة إلى إجراءات التقاعد، كل ذلك بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية.

تيسير الإجراءات الإدارية والوصول السريع للخدمات المختلفة التي يحتاجها المعلمون والعاملون في المدارس.

إمكانية طلب والحصول على جميع الخدمات الضرورية بشكل إلكتروني وفوري عبر الإنترنت، مما يحدِّ من العناء الناجم عن الإجراءات الورقية التقليدية والتي تأخذ وقتاً وجهداً كبيرين.

بالفيديو خطوات مطابقة بيانات #نظام_فارس و منصة مسار pic.twitter.com/ft5pdUaHzV — اسأل التعليـم ؟ (@Ask__Education) January 3, 2024

الملفت للنظر هو ظهور صلاحيات جديدة، تمثلها “الشاشة المقارنة بين نظام فارس ونظام مسار”، التي تمكن المستخدم من الوصول إليها من خلال نظام فارس بجانب صلاحيات الخدمة الذاتية وبيانات المستخدم، تعزز هذه الإضافات التجربة الإلكترونية للمستخدم، وتسهم في توفير رؤية شاملة ومقارنة مباشرة بين النظامين، فتسهم في تيسير العمل وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر كفاءة.