بالصور والتفاصيل كيفية تسجيل الرغبات للجامعات المصرية موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

يتيح موقع بوابة الحكومة المصرية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها إلى المواطنين، من تلك الخدمات التنسيق الإلكتروني لمختلف الشهادات الثانوية، العامة والصناعية والأزهرية والشهادات المعادلة، لذلك قامت الدولة المصرية بتدعيم بأفضل الأجهزة والبرامج في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتعمل الدولة من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني توصيل الخدمة إلى المواطن في أي مكان في الدولة، بالشكل والأسلوب المطلوب والكفاءة العالية من حيث السرعة والدقة والسرية في تبادل المعلومات، ولا يختص موقع البوابة على تقديم الخدمات للمواطنين فقط ولكن لجميع أطياف الشعب المصري، لذلك تم تخصيص قسم خاص بخدمات التعليم وخدمات الطلاب.

ومن خدمات التعليم التي يقدمها موقع بوابة الحكومة المصرية هو خدمات التنسيق الإلكتروني، فمن خلال موقع بوابة الحكومة يستطيع كل طالب انهي الشهادة الثانوية ويرغب في الالتحاق بالجامعات المصرية أو المعاهد الحكومية أو المعاهد الخاصة، أن يقوم بدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد فتح باب تسجيل الرغبات رسميا، وان يقوم بتسجيل دخوله بواسطة رقم الجلوس والرقم السرى الموجود مع استمارة نجاح الطالب، ليختار بين العديد من الكليات والمعاهد المصرية ولكن بشرط أن يراعى التوزيع الجغرافي للكليات أو حسب مكان إقامته الطالب.

طريقة التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني

مرحلة التنسيق تتم من خلال اتباع الخطوات التالية للتنسيق، حتى تستطيع التعامل مع الموقع بشكل سليم اتبع تلك الخطوات، وسوف يتم الشرح بالصور.

الخطوات المستخدمة في عملية التنسيق:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية. اختيار نوعية خدمات التنسيق حسب الشهادة الثانوية التي حصلت عليها. يتم الدخول على صفحة التسجيل الأولي للبيانات. اختيار نوعية الشهادة وهى تختص تنسيق التعليم الفني لأنة يوجد به العديد من التخصصات، الصناعي، والزراعي، والتجاري. كتابة رقم الجلوس المستخدم في الامتحانات الشهادة الثانوية. كتابة الرقم السرى، سوف يكون مكتوب على استمارة النجاح، ولبد من أدخاله من خلال الأرقام الموجودة في الصفحة. أدخال الرقم التأكيدي الموجود في مستطيل، ومكتوب بشكل غير منتظم. في حالة عدم التأكد من الرقم التأكيدي، يمكنك تغيره برقم أخر من خلال الضغط على كلمة تغير اسفل المستطيل. الضغط على الخطوة التالية للدخول على المرحلة التالية. هذه الصفحة خاصة ببيانات الطالب للتأكد من صحة البيانات حسب الرقم السرى. سوف يظهر مرة أخرى رقم جلوس الطالب الذي تم كتابته في الصفحة السابقة. ظهور اسم الطالب، ويتم أتاحه التعليل في حالة وجود خطى. تاريخ الميلاد الخاص بالطالب. المحافظة التي يعيش بها الطالب. الإدارة التعلمية التابع لها المدرسة التي تخرج منها الطالب. مجموع المواد، والمجموع الكلى، والنسبة. يتم الضغط على الخطوة التالية، لانتقال إلى الصفحة التالية، ولكن هناك ملحوظة إذا وجد خطاء في البينات يتم الاتصال برقم المدون في الصفحة لتعديل البيانات. اهم مرحلة في التنسيق الإلكتروني، مرحلة أدخال وتعديل الرغبات. اختيار التخصص من خلال الضغط على السهم لأسفل. اختيار الكلية أو المعهد مع مراعاة التوزيع الجغرافي. اختيار الكلية أو المعهد التي ترغب في الالتحاق به من خلال الوقوف على اسم الكلية ثم يتم ضغط على كلمة أضافه. في حالة أجراء أي تعديل على الرغبات يتم استخدام كلمة تعديل. أرقام الرغبات المدونة في القائمة، ويوجد بجورها اسهم لتحريكها إلى اعلي أو إلى اسفل أو حذف الرغبة من القائمة. اسم الكلية أو المعهد التي تم اختيارها. خانة للملاحظات في حالة وجود أي ملاحظات. بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات سوف يعرض عليك الموقع قائمة الرغبات التي قمت بتسجيلها. الخطوة الأخيرة هي أتاحه عملية الطباعة لقائمة المسجلة.

الآن لجميع طلاب شهادة الثانوية الفنية أو الثانوية العامة، تعلم كيفية كتابة الرغبات من خلال موقع التنسيق.