بالصور .. متابعة الاستعدادات النهائية للمدينة الجامعية طلبة في جامعة عين شمس

في ظل توجيهات وتعليمات واستعدادات السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، من أجل بدء عملية استقبال العام الجامعي الجديد 2019/2020، قام السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية كاملة لمتابعة مختلف أعمال التطويرات والتجديدات الخاصة بالمدينة الجامعية للطلبة.







نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدينة الجامعية

ومن الجدير بالذكر أن تلك الجولة التفقدية كانت قد جاءت بمرافقة كل من السيد الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وكذلك السيد الأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، والأستاذ إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، بالإضافة إلى السيد الأستاذ خالد عاصم مدير المدينة الجامعية طلبةأ وأخيرًا الأستاذ طارق أحمد مدير إدارة رعاية الشباب.







كما يذكر أنه قد تم القيام بمتابعة مختلف أعمال التجديد والتطوير بكل من مبنى (ب) و(ج)، حيث قد تضمنت أعمال التجديد كل من الدهانات والكهرباء، والنجارة والسباكة وذلك بمختلف أدوار كل من المبنيين، والتي يبلغ عددها 4 أدوار ، ومن الجدير بالذكر أن كل مبنى يحتوي على 176 غرفة، تصل الطاقة الاستيعابية للغرف إلى عدد 352 طالب لكل مبنى، كما قد تم القيام بالعمل على تطوير وتحسين قاعات الاستذكار، ودورات المياه الموجودة في كل مبنى.

تفقد مشاتل المدينة الجامعية







كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد مختلف الحدائق والمشاتل الموجوة في المدينة الجامعية طلبة، بالإضافة إلى متابعة مختلف اعمال التجديدات التي قد تمت بها، وأعطى سيادته توجيهاته بأهمية العمل على الاستفادة من إنتاجية تلك المشاتل حتى يتم خدمة مختلف أعمال التشجير والتزيين داخل الحرم الجامعي، وكذلك مختلف الكليات.

كما وجه سيادته بسرعة الإنتهاء من أعمال تجديد الحدائق، والقيام بوضع عدد من البرجولات والمقاعد المختلفة حتى يتم خدمة الطلاب على أفضل صورة ممكنة، وكذلك الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء داخل المدينة الجامعية طلبة، حتى تصبح مكان ومتنفس صحي للطلاب، وبالتالي يساعد في تقدمهم وصحتهم النفسية، خلافًا على المظهر الجمالي للمدينة الجامعية.







واوضح السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود أن أعمال التطوير التي قد تمت بكل من مبنى ( ب)، ( ج) كانت قد انتهت خلال وقت قصير وقياسي لحد كبير حيث لم تتجاوز مدة أعمال التحسين أسبوعين، ويرجع ذلك للجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، وأشار سيادته إلى كون أعمال التطوير مستمرة إلى حد كبير وذلك تبعًا لخطة زمنية قد تم تحديدها بشكل مسبق، وذلك حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمة في مختلف المدن الجامعية، وصولًا إلى المعايير العالمية، ويأتي ذلك في ظل رغبة الجهات المختصة في توفير مختلف سبل الراحة لكافة الطلاب، وتقليل احساس الاغتراب لديهم، والعمل على توفير شعور الأمان، الأمر الذي يسمح لهم بالمزيد من الجهاد والتقدم.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود يقوم في الوقت الراهن بالاستعداد لإنهاء مختلف الأعمال من أجل استقبال العام الجامعي الجديد 2019 – 2020، كما يتم تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية حتى يتم الانتهاء من البرنامج الشامل لكرنفال استقبال الطلاب الجدد و القدامى، و الذي يحتوي على العديد من المفاجئات والأنشطة المتنوعة؛ حتى يستقبل الطلاب العام الجامعي الجديد بحالة من المتعة والتميز.

صور من الجولة التفقدية لمدينة عين شمس الجامعية

