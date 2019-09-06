بالصور .. على جمعة يهنئ رئيس جامعة عين شمس







قام فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، ومفتي الديار المصري سابقاً بتقديم خالص التهاني القلبية إلى السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وتأتي تلك التهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة الجامعة.







“جمعة” يتمنى التوفيق لرئيس جامعة عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، ومفتي الديار المصري سابقاً قد تمنى دوام التوفيق و السداد ، داعيًا الله أن يوفق السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين في مختلف أعماله القادمة التي تفيد الجامعة وطلابها ، على أن يؤتي ذلك ثماره برفع راية الوطن ، وإعلاء اسمه.







كما تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاجتماع كان قد جاء بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا و البحوث ، والسيد الأستاذ الدكتور أسامه منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث ، هذا بالإضافة إلى حضور السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز الأستاذ في كلية الزراعة.

صور من لقاء فضيلة الشيخ على جمعة برئيس جامعة عين شمس





