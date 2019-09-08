بالصور .. طب جامعة عين شمس تبدأ في استقبال الطلاب الجدد







قامت كلية الطب في جامعة عين شمس، تحت قيادة ورعاية السيد الأستاذ الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية، بالبدء في مختلف الاجراءات الخاصة باستقبال الطلاب والطالبات الجدد، وذلك للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020.







استقبال الطلاب الجدد بطب عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن السادة الإداريين من مختلف مسئولي شئون التعليم والطلاب كانوا قد بدأوا العمل من أجل تيسيير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب والطالبات المستجدين.







كما تجدر الإشارة إلى قيام مجموعة من الطلاب والطالبات القدامى بالعمل على تقديم مختلف سبل المساعدة من أجل مساندة الطلاب والطالبات الجدد، كما عملوا على تعريفهم بمختلف أرجاء كلية الطب، بالإضافة إلى تعريفهم طبيعة الدراسة بالكلية، ومختلف الأنشطة الطلابية التي يتمكن الطلاب من ممارستها والاستفادة بها في الكلية.

كما يجب ذكر أن السيد الأستاذ الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية، كان قد صرح أن الكلية قد انتهت من وضع مختلف المقررات الدراسية الخاصة بالسنة الثانية من البرنامج الجديد ” البرنامج الطبي الموسع، والذي يستخدم نظام الوحدات المتكاملة “، كما أنه قد تم التنسيق بين مختلف الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية من أجل تدريس الوحدات التعليمية الجديدة في السنة الثانية، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من العمل على إعداد الجداول الخاصة بمختلف محاضرات الطلاب، كما قد تحديد المواعيد الخاصة باختبارات منتصف ونهاية الفصل الدراسي بشكل مسبق.







صور من فعاليات استقبال الجدد