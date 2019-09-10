بالصور .. رئيس جامعة حلوان يفتتح مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد

قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بالتعاون مع السيد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالعمل على تدشين برنامج مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد، وجاء ذلك تحت عنوان “عيشة وهوية “، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي تحت عناية السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.







تدشين برنامج مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد

كما يجب ذكر أن مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد تأتي في ظل استمرار الدور المجتمعي والخدمي الذي تحرص جامعة حلوان على القيام به، ويأتي ذلك فى إطار خطة جامعة حلوان الاستراتيجية التي تهدف إلى العمل على تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط، بالإضافة إلى رغبة الجامعة في المساهمة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030.







‎ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج قد تضمن افتتاح أعمال التطوير داخل مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية، كما تم العمل على متابعة أعمال المبدعة التي يقوم بها طلاب كلية التربية الفنية من أجل تجميل سور نادي عرب راشد، هذا بجانب قيام جامعة حلوان بزراعة مجموعة من الأشجار داخل المنطقة، حيث جاء ذلك بالتعاون مع المسئولين في حي حلوان.

اهتمام جامعة حلوان بالجانب الخدمي في المجتمع







كما قد أوضح السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن تطوير العشوائيات أمر مرتبط بإعلاء قيمة كلا من البشر والحجر، حيث يتم ذلك عن طريق كل من تطوير البنية التحتية، ومبادرات النظافة وأعمال التشجير كجانب، هذا بالإضافة إلى العمل على تنظيم العديد من المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية كجانب آخر، كما أشار السيد رئيس الجامعة إلى أهمية زيادة التعاون بين كل من الجامعة والمجتمع المحيط.

وصرح السيد الدكتور ماجد نجم بمدى اهتمام جامعة حلوان الكبير بمبادرة تطوير المناطق العشوائية، ويأتي ذلك ايمانًا من الجامعة بمسئوليتها اتجاه المجتمع في خدمة المناطق المحيطة، والعمل على تحقيق إنجاز إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان تلك المناطق، وأن يسفر عن هذا التعاون نفع يعود على المجتمع كامله، والعمل على تحقيق أهداف تنموية تؤدي إلى خدمة الوطن، وبالتالي زيادة انتماء المواطنين، وأضاف السيد رئيس الجامعة أن منطقة عرب راشد ستصبح النقطة الأولى بل نقطة الانطلاق من أجل تطوير مناطق أخرى في حلوان.







تعليم الحرف اليدوية ومحو الأمية أبرز إنجازات المبادرة

‎كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتقديم خالص الشكر إلى فريق العمل الذي قد تضمن مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك مسئولي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عدد من الطلاب من الكليات المختلفة المشاركة في المباردة، والتي قد جاء من بينها كل من “معهد الخدمة الاجتماعية، كلية التربية الفنية، وكلية التربية، وكذلك كلية الطب، وكلية العلوم، وأخيرًا كلية الاقتصاد المنزلى”، هذا بالإضافة إلى شمول المبادرة على قيادات حي حلوان.

‎ويذكر أن الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قد أوضح مدى أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان من أجل العمل على تنمية البيئة المحيطة، بالإضافة إلى الرغبة في استغلال مختلف أنشطة الجامعة، وخبرات أعضاء هيئة التدريس، في تنفيذ مبادرات تطوير العشوائيات.

كما تجدر الإشارة إلى أعضاء صندوق مكافحة الإدمان التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل على توعية مختلف الأسر بطرق الوقاية من مخاطر الإدمان، خلال اليوم وفعالياته المختلفة، بالإضافة إلى قيامهم بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يتم ترويجها عن الإدمان، ومعرفة طرف اكتشاف حالات التعاطي لدى الشباب والمراهقين بشكل مبكر.

كما قد قام مركز تعليم الكبار في كلية التربية التابع إلى جامعة حلوان، بالعمل على تنفيذ مجموعة من ورش العمل لمحو الأمية لأهالي المنطقة، كما قد عملت كلية الطب على تنفيذ ورش عمل من أجل على التوعية ضد السلوكيات الصحية والطبية الخاطئة التي تحدث مثل ختان الإناث، والعدوى من الأمراض المختلفة، فيما قد قامت كلية التربية الفنية بعمل ورشة عمل لتعليم الأسر الحرف اليدوية المختلفة حتى تحصل العائلات على مصادر دخل إضافية.

استمرار فعاليات المبادرة حتى نهاية العام الجاري

‎ومن الجدير بالذكر أن مبادرة تطوير العشوائيات قد تضمنت أيضًا العمل على تنفيذ جداريات مختلفة في حب مصر على مختلف الأسوار، هذا بجانب عمل حملات تهدف إلى الوقاية من تعاطي المخدرات للشباب، والورش التدريبية للصناعات الصغيرة، وعقد ندوات للتوعية بمبادرة محو الأمية، وحملات نظافة البيئة والزراعة، وتجميل المنطقة، وحملات طبية وتوعية صحية، وقوافل طبية.

‎وتجدر الإشارة إلى كون تلك المبادرة قد انطلقت تحت رعاية الأستاذة الدكتورة سناء حجازي منسق ملف العشوائيات في جامعة حلوان، ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الكليات المختلفة في الجامعة، كما يذكر أنه من المخطط أن تستمر تلك الفعاليات حتى نهاية العام الجاري.

صور من فعاليات المبادرة