بالصور .. جامعة عين شمس تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإنترنت في الوايلي

قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد ندوة توعوية تحمل عنوان “مخاطر الإنترنت”، وذلك في مقر مركز شباب الوايلي، ويذكر أن ذلك قد جاء تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.







التوعية بمخاطر الإنترنت في الوايلي

ومن الجدير بالذكر أن تلك الندوة كانت قد جاءت فى إطار مبادرة وزارة التعليم العالي من أجل العمل على تطوير العشوائيات، والتي تأتي في ظل تعليمات السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ظل تفعيل دور الجامعة الكبير في خدمة وتنمية المجتمع والعمل على تطوير البيئة المحيطة بالجامعة.







كما يذكر أن تلك الفعاليات قد جاءت تحت إشراف السيد الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وفي ظل حضور وإشراف السيد الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، هذا بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع حى الوايلى تحت رئاسة السيد العميد أركان حرب هانى محمد رضا.

التعريف بمخاطر الإنترنت في الوايلي







كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بتقديم محاضرة حول مخاطر الإنترنت، وذلك في كلية التربية التوعية، وجاءت الندوة بشكل في ظل انتشار استخدام الإنترنت بشكل متزايد من قبل الفئات العمرية المختلفة، وحذر الدكتور عبد الرحمن من مختلف التأثيرات السلبية على الشباب والمراهقين، وأوضح أن التأثير السلبي للإنترنت من الممكن أن يصل لمرحلة الإدمان على استخدام تلك الوسائل التكنولوجية المتنوعة، بالأخص مع ازدياد وتنوع وسائل التواصل الاجتماعي واختلافها الكبير، كما تناولت الندوة وسائل التخلص من تلك الظاهرة السلبية، وعملت على تعريف الحضور بدور الأسرة الكبير في مواجهة إدمان أولادهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه.

ومع نهاية الندوة التوعوية تم القيام بفتح باب الحوار والأسئلة حول “مخاطر الإنترنت”، كما يجب ذكر أن تلك الندوة تأتي ضمن سلسلة من مجموعة الندوات التوعوية التي تحدث في عدد من المناطق داخل حى الوايلي، والتي قد ناقشت العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، والتي كان من بينها خطورة ظاهرة الزواج المبكر، ومشكلات المراهقة، بالإضافة إلى ظاهرة التنمر.







صور من فاعليات ندوة التوعية بمخاطر الإنترنت