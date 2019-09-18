بالصور .. جامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة لوبان الصينية

قام اليوم السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة باستقبال وفد من ورشة لوبان الصينية، والتي تأتي تحت قيادة السيد رئيس جامعة لوبان للعلوم التكنولوجية، وذلك في صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر سبتمبر لعام 2019.







ورشة لوبان الصينية في زيارة لجامعة عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء القائم بين كل من جامعة شمس وورشة لوبان الصينية كان قد جاء من أجل العمل على بحث آخر المستجدات الخاصة بافتتاح ورشة لوبان في كلية الهندسة داخل جامعة عين شمس، ويذكر أن ذلك كان قد جاء بحضور الأستاذة الدكتور إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية في جامعة عين شمس.







كما صرح السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو العمل على تقديم خدمة بطريقة مميزة ومبتكرة للللغاية لكل من طلاب وطالبات الكلية.

افتتاح ورشة لوبان بمصر

كما قد أوضح السيد الدكتور رئيس جامعة لوبان للعلوم التكنولوجية مدى اهتمام جمهورية الصين الشعبية الكبير بافتتاح ورشة لوبان داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حتى تصبح نموذج يتم الاقتداء به لمختلف الورش التي سيتم إقامتها داخل إفريقيا، كما قد أعرب رئيس جامعة لوبان الصينية عن سعادته البالغة بما رآه علي أرض الواقع في كلية الهندسة، وأشار إلى أنه في الوقت الراهن يتم العمل على شحن مختلف الأجهزة اللازمة من أجل ورشة لوبان، موضحًا أنه سوف يقوم فريق من الخبراء الصينيين العاملين في أرض مصر بتركيب مختلف الأجهزة بمجرد أن تصل إلى أماكنها.

كما تجدر الإشارة إلى قيام وفد جامعة لوبان الصينية بالذهب إلى زيارة كلية الهندسة في جامعة عين شمس، حيث اجتمعوا بالسيد الأستاذ الدكتور عمر الحسيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قد صرح ” الحسيني” بأنه قد بدأت الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع ورشة لوبان,







حصول الطلاب على شهادة خبرة معتمدة

وأوضح السيد الدكتور عمرو الحسينس أن ورشة لوبان والتي من المقرر إقامتها في كلية الهندسة بجامعة عين شمس من المخطط أن تضم مجموعة من ورش السيارات، الطاقة، بالإضافة إلى الماكينات التي يتم إدارتها عن طريق الحاسب الآلي، وذلك من أجل العمل على تدريب طلاب أقسام الميكاترونيك، الطاقة والسيارات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكذلك كليات الهندسة بمختلف الجامعات المصرية تدريبًا عمليًا، حيث من المقرر أن يحصل الطالب على شهادة خبرة عملية معتمدة من قبل كلية الهندسة في جامعة عين شمس وكذلك ورشة لوبان.

صور من فعاليات زيارة جامعة لوبان الصينية لجامعة عين شمس