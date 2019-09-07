بالصور .. جامعة حلوان تتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات في مطروح







قام صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي ، بالعمل على تنظيم معسكر “إعداد القيادات الطلابية” ، وذلك لعدد 120 من الشباب والفتيات في محافظة مطروح ، وقد جاء ذلك بالتعاون مع جامعة حلوان ، وقد حمل المعسكر شعار “قوتنا فى شبابنا .. أنت أقوى من المخدرات”، كما يذكر أن المعسكر الخاص بالشباب كان قد استمر على مدار 5 أيام.







معسكر “إعداد القيادات الطلابية” بمطروح

ومن الجدير بالذكر أن معسكر “إعداد القيادات الطلابية” والذي أقيم في محافظة مطروح ، كان قد جاء تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، كما قد جاء ذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، وقد جاء هذا المعسكر من أجل العمل على استثمار طاقات الشباب الايجابية ، بالإضافة إلى إعداد مجموعة من البرامج التدريبية التي تؤهلهم كقيادات طلابية.







أهداف معسكر إعداد القادة

كما تجدر الإشارة إلى كون معسكر “إعداد القيادات الطلابية” يهدف إلى العمل على زيادة قدرات الطلاب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات ، فمن خلال المعسكر يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم بعد أن نجحوا في اجتياز المقابلات الشخصية من قبل صندوق مكافحة المخدرات،







كما قد شارك كل من الطلاب ووحدة متطوعي صندوق مكافحة المخدرات في محافظة مرسى مطروح في العمل على تنفيذ مبادرات ميدانية من أجل النجاح في التواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان ، بالإضافة إلى خدمات الصندوق الوقائية والعلاجية ، وقيامهم بالرد على الاستفسارات التي تدور في عقول مختلف الأشخاص عن مرض الإدمان وطرق العلاج الخاصة بها ، وذلك عن طريق الخط الساخن 16023، الخاص بالصندوق ، كما قد تم تدريب الطلاب على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الايجابي والتواصل ، وطرق تواصل الطلاب مع أقرانهم من الشباب لإقناع من يقوم بإدمان المواد المخدرة ، حتى يتمكنوا من إقناعهم بالاتصال بالخط الساخن من أجل تلقى علاج الإدمان ، بشكل مجاني بالكامل ، بالإضافة لكون ذلك يتم بشكل سري للغاية.

كما قد صرح السيد الأستاذ عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أنه يتم العمل على تدريب القيادات الطلابية على المحتوى المعرفي الخاص بموضوع الإدمان وتعاطي المخدرات ، وأنواعها المختلفة ، ومدى تأثير المخدرات السلبي على الأشخاص ، وكذلك التعريف بمختلف الأفكار والمعتقدات الخاطئة المتعلقة بإدمان المواد المخدرة ، كما يتم تعريفهم بالأسباب المسببة الادمان والوقوع في خطر التعاطي ، وتوضيح طرق الوقاية من الإدمان والتعاطي.







ومن الجدير بالذكر أنه قد تم العمل على اختيار أفضل الكوادر خلال معسكر إعداد القيادات الطلابية ، من أجل تكوين وحدات تطوعية جديدة ، كما يتم العمل من أجل تأهيل هؤلاء الطلاب حتى يمثلوا صندوق مكافحة المخدرات في مختلف الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالية.

صور من داخل معسكر إعداد القيادات الطلابية