بالصور .. توقيع بروتوكول بين جامعة بني سويف وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية







قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك بين كل من الجامعة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، حيث تهدف تلك الإتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين كل من الجامعة والمؤسسات العاملة في مجال العلوم والطاقة ، ويأتي ذلك في ظل الرغبة في خدمة المجتمع المصري في العديد من مجالات الطاقة بأنواعها المتعددة.







التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة النووية

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن كان قد قام بتوضيح أن الإتفاقية تعمل على دعم التعاون في مجالات تطوير البرامج الجديدة والتي تهتم بشكل كبير بالتدريب المهاري والعلمي ذات الاهتمام المشترك لخدمة سوق العمل ، بإعتبار أن تلك البرامج الجديدة قاطرة التنمية لمختلف المشروعات التنموية .







كما قد أشار السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف إلى أن أهمية تلك الإتفاقية القائمة بن الجهتين ، تأتى في إطار التوعية المجتمعية من أجل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، كما تجدر الإشارة إلى كون ذلك يأتي في إطار استراتيجية توجه الدولة من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة النووية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد حضر توقيع الإتفاقية من قبل الجانبين السيد الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وكذلك الأستاذة الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم ، والسيد الأستاذ الدكتور ممتاز حجاب عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية والمنسق العام للبرامج الخاصة والشعب في جامعة بني سويف ، بالإضافة إلى السيد الأستاذ الدكتور فايز شاهين أستاذ الفيزياء الاشعاعية.







صور من توقيع الاتفاقية





