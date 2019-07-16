بالصور اوائل الثانوية العامة 2019

لقد بدأ امتحان الثانوية العامة في شهر يونيو الماضي، وبدأ البدء في تصحيح الأوراق بعد انتهاء الطلاب من الامتحان فوراً حتى تتم الإعلان عن النتيجة بشكل سريع، ولقد مواعيد اقترب نتيجة الثانوية بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، فى هذا المقال سوف نعرض لكم مجموعة من صور الاوئل في الثانوية العامة لعام 2019 .

حال طلبة الثانوية العامة قرب ظهور النتيجة

جميع الطلاب يشعرون بالقلق والحيرة كلما اقترب موعد ظهور النتيجة وأيضا الأهالي وأولياء الأمور قلقون وفي حالة توتر على أبنائهم بشدة ولكن الجميع في انتظار ظهورها، وسيتم اعتمادها رسميا اليوم من وزير التربية والتعليم، علما بأن النسبة العامة للنجاح أعلى من العام الماضي فقد تعدت ٣٧% حسب مؤشرات التصحيح.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

يمكن للطلبة والطالبات الدخول إلى إحدى المواقع التي تنشر نتيجة الثانوية العامة لكي يستفيد طلاب الثانوية العامة الذين يبحثون على نتائجهم عبر المواقع المختلفة، حيث يقوم الطلاب بالدخول على رابط النتيجة وإدخالهم رقم الجلوس، وتحديد شعبة الطالب سواء علمي علوم أو أو علمي رياضة أو أدبي، وانتظار النتيجة عدة ثواني حتى تظهر على الفور.

لقد تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يوم السبت علي جميع المواقع الإلكترونية وتم يوم الأحد في جميع المدارس أعلان النتيجة .

أوائل الثانوية العامة

لقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع أسماء أوائل الطلاب الثانوية العامة وقال الوزير بأن نسبة نجاح الطلاب في هذا العام للتعليم الحكومي حوالي 83,6% والمدارس التجريبي اللغات 84.1% والمدارس الخاصة 62% طلاب الخدمات والمنازل 50% ومن الجدير بالذكر أن الأولى على الثانوية العامة من مدينة سوهاج وقد حصلت على مجموع درجات 410 درجة وهي الطالب هاجر زاكي، بينما الثاني مكرر من الخانكة مدينة القليوبية وهو الطالب أحمد محمد والذي حصل على مجموع درجات 409.5 والطالب أحمد سامح السيد فرج أيضا حصل علي نفس مجموع الدرجات وهؤلاء الطلاب من شعبة علمي علوم والتي تتيح لهم دخول كليات القمة كالطب والصيدلة فنبارك لهم على هذا النجاح والتفوق الذي تم تحقيق بالجد والاجتهاد والمذاكرة الجادة التي حققت لهم ما يأملون به .

صور اوائل الثانوية العامة