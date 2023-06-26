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بالصور.. المصريون أصحاب المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت لعام 2023

محمود تركي

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة أمس للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني لعام 2022_2023 بدولة الكويت، وتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التعليم الكويتي الدكتور “حمد العدواني”، وبلغ عدد الحاضرين لامتحانات نهاية العام حوالي 40,242 طالبًا وطالبة، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة قد وجدوا حصول 37 طالبًا وطالبة على نسبة 100% في القسم العلمي.

- صورة 5 - بالصور.. المصريون أصحاب المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت لعام 2023

وبحسب النتائج قد حصل 20 طالبًا مصريًا على المركز الأول في القسم العلمي بنسبة 100%، بينما حصل طلاب مصريون آخرون على نسبة 99.9%.

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- صورة 1 - بالصور.. المصريون أصحاب المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت لعام 2023

- صورة 2 - بالصور.. المصريون أصحاب المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت لعام 2023

- صورة 3 - بالصور.. المصريون أصحاب المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت لعام 2023

وزير التعليم الكويتي

ومن جانبه وجه وزير التعليم بدولة الكويت الدكتور “حمد العدواني” أسمى التهاني والتبريكات لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وإلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح على نجاح طلاب الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي والديني.

- صورة 4 - بالصور.. المصريون أصحاب المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت لعام 2023

وزارة التربية الكويتية

كما أعلنت وزارة التربية الكويتية عن نسب النجاح العامة للصف الثاني عشر في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022_2023، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 80.78%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 81.62%، وبلغت نسبة النجاح في المعهد الديني 89.62%.

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محمود تركي

طالب مصري بكلية الأعمال اهوي العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

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