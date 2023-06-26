بالصور.. المصريون أصحاب المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت لعام 2023

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة أمس للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني لعام 2022_2023 بدولة الكويت، وتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التعليم الكويتي الدكتور “حمد العدواني”، وبلغ عدد الحاضرين لامتحانات نهاية العام حوالي 40,242 طالبًا وطالبة، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة قد وجدوا حصول 37 طالبًا وطالبة على نسبة 100% في القسم العلمي.

وبحسب النتائج قد حصل 20 طالبًا مصريًا على المركز الأول في القسم العلمي بنسبة 100%، بينما حصل طلاب مصريون آخرون على نسبة 99.9%.

وزير التعليم الكويتي

ومن جانبه وجه وزير التعليم بدولة الكويت الدكتور “حمد العدواني” أسمى التهاني والتبريكات لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وإلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح على نجاح طلاب الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي والديني.

وزارة التربية الكويتية

كما أعلنت وزارة التربية الكويتية عن نسب النجاح العامة للصف الثاني عشر في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022_2023، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 80.78%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 81.62%، وبلغت نسبة النجاح في المعهد الديني 89.62%.