بالصور … افتتاح صالة جمباز جديدة بكلية التربية الرياضية في جامعة بني سويف

قام ظهر اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر سبتمبر لعام 2019 السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بافتتاح صالة التمرينات والجمباز الجديدة في كلية التربية الرياضية بالجامعة.







افتتاح صالة جمباز جديدة بكلية التربية الرياضية

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للتصنيع هي التي قد عملت على تنفيذ صالة الجمباز الجديدة بكلية التربية الرياضية، وذلك بالتعاون مع واحدة من الشركات المتخصصة في تلك الصناعة، ويأتي ذلك في ظل مشروع وزارة التعليم العالي الخاص بالعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر.







وصرح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الصالة الجديدة قد وصلت تكلفتها إلى 3 مليون جنيه مصري، وتعمل صالة الجمباز بشكل فعال للغاية في إقامة الكثير من الأنشطة الرياضية المختلفة داخل الكلية، هذا بجانب القيام بالعمل على تدريس مادة التمرينات والجمباز ، وأشار سيداته إلى أن صالة الجمباز الجديدة تعتبر خطوة هامة للغاية من أجل افتتاح أكاديمية متخصصة في الجمباز، تعمل على تقديم مختلف سبل خدمة الطلاب، بالإضافة إلى خدمة مجتمع الجامعة المحيط بها.

إنشاء مجمع ملاعب رياضية بجامعة بني سويف

كما قد أعلن السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة في الفترة الحالية سوف تعمل على إنشاء مجمع ملاعب رياضية وكافتيريا، وكذلك مكتبة خاصة لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة داخل مجمع التعليم الصناعي، حتى يتم العمل على توفير أفضل خدمة لطلاب كليات المجمع.

كما تجدر الإشارة إلى كون ذلك قد جاء خلال جولة السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف للمجمع، اليوم، حيث قد تضمنت تلك الجولة كل من كلية التربية للطفولة المبكرة، وكذلك الحاسبات والمعلومات، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة .







كما يذكر أن السيد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أثناء جولته قد قام بمتابعة مختلف الاستعدادات الخاصة بكليات المجمع للعام الدراسي الجديد، حيث قد قام بمتابعة أعمال صيانة المدرجات، والمعامل والقاعات الدراسية، وذلك حتى يطمئن على مدى جاهزية المجمع لاستقبال الطلاب الجدد، كما قد اطمئن على إعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية، وأكد سيادته على ضرورة وأهمية وضع خطة من أجل استقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم، والعمل على تعريفهم بنظام الدراسة والمرافق الموجودة في جامعة بني سويف.

صور من فعاليات افتتاح صالة الجمباز الجديدة