بالصور .. استمرار أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بألسن جامعية عين شمس

تستمر في الوقت الحالي مختلف أعمال استقبال الطلاب والطالبات الجدد المرشحين إلى كلية الألسن في جامعة عين شمس وذلك للعام الدراسي 2019-2020، ويذكر أن ذلك قد أتى تحت عناية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، بالإضافة إلى إشرافالأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن، والأستاذة الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.







استمرار أعمال الكشف الطبي بألسن عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الكلية كان قد قام بتخصيص عدة أماكن، من أجل تواجد وحدة المراقبة الطبية التي تتبع مستشفيات جامعة عين شمس، وذلك حتى يتم استقبال الطالبات والطلاب الجدد، والقيام بإجراء خطوات توقيع الكشف الطبي المعتاد على الطلاب، وتأتي تلك العملية بهدف القيام بالكشف الطبي عن وجود أي أمراض مزمنة قد يعاني منها الطلاب مثل وجود ضعف نظر، أو وجود ضغط أو سكر ، بالإضافة إلى العمل على تزويد مختلف العيادات الطبية داخل الكلية بكافة المواد الطبية اللازمة، والتي سيتم القيام باستخدامها أثناء العام الدراسي الجديد.







وعلى الجانب الآخر أشارت الأستاذة الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون القطاع إلى أنه سيتم إجراء الكشف عن الأمراض الغير سارية للمرة الأولى وفي سابقة من نوعها وذلك لطلاب الكلية، وسيتم تطبيق خطة المسح على فيروس “سي”، وقد أتى ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويأتي ذلك تبعًا لمختلف قرارات المجلس الأعلي للجامعات المصرية، والتي قد صدرت بناء على مبادرة السيد رئيس الجمهورية، حتى يتم الاطمئنان على صحة أبناء الكلية من مختلف الطلاب والطالبات.

صور من الكشف الطبي للطلاب الجدد







