بالصور.. أهالي برمبال الجديدة يناشدون الجهات المسئولة في الدولة لعمل مطب صناعي لحماية التلاميذ من الدهس تحت عجلات السيارات

يطالب العديد من المواطنين بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقلية الجهات المسئولة بالدولة لعمل مطب صناعي أمام المدارس الحكومية لحماية الاطفال الصغار من الوقوع فريسة للإهمال، وقد استغاث الكثير من المقمين بالقرية بالسيد رئيس الوحدة المحلية لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، حيث أن أولياء الأمور طالبوا العديد من الشباب المجتهدين بالقرية عن طريق السوشيال ميديا الفيس بوك وبالأخص صفحة “الرياضة في برمبال الجديدة” وتم التفاعل بشكل كبير من قبل زوار الصفحة.







تعتبر قرية برنبال من أعرق القرى علي مستوي الوطن العربي حيث ولد يها أبو التعليم في مصر علي باشا مبارك، ولذلك فإن بها الكثير من العاشقين لتلك البلدة، ومن الامور التي جاءت في غاية الخطورة هو وجود أطفال صغار يعبرون الطريق للذهاب للمدرسة الابتدائية، وقد تم رصد العديد من الحالات الخطرة التي قد تؤدي الي الوفاة في الحال لان المكان يتسابق فيه السيارات المسرعة بسرعة جنونية، لذلك وجب علي المسئولين سرعة البدء في انشاء مطبين عند كوبري جعفر وأمام مدرسة الشهيد فتحي.

وفي حالة من السعادة الجماهرية من أبناء القرية من الاستاذ محمد سماحة الذي يعمل علي حل العديد من المشاكل وانشاء اقتراحات جديدة من اجل الاصلاح وبمساعدة الاستاذة مني عبدالعزيز، ويساعدهم ايضا الكثير من الشباب أمثال الاعلامي الكبير صاحب التاريخ العريق ربيع سعد والاعلامي محمد مسرية وشباب اخرون.







وقد تم الاقتراح من هؤلاء الشباب علي عمل مطبات لإجبار السيارات المسرعة علي التهدئة، وايضا للحفاظ علي ارواح ابناء القرية، ومن المميز في شخصية هؤلاء الشباب انهم يواجهون المشاكل بحلول ميسرة وسريعة ولكن هذه المرة الأمر ليس بأيديهم ولكن بيد المجلس المحلي بالقرية ومجلس مدينة منية النصر.

وفي مقابلة صحفية مع احد رجال القرية يناشد السيد الرئيس والسادة المسئولين بسرعة تنفيذ وانشاء مطبات بجوار الكوبري وهذه الطالب ليست بثقيلة علي الدولة ولكن تحتاج الي من ينظر الي الامر بإهتمام من اجل المحافظة علي ارواح ابناء برمبال الصغار في المراحل الابتدائية الذين هم في بداية عمرهم، وأضاف أنه يأمل في تحقيق هذا العمل في أسرع وقت.

بعض الصور الحصرية من مكان الحدث





