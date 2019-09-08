بالصور .. ألسن عين شمس تستقبل الطلاب الجدد







قامت كلية الألسن في جامعة عين شمس، بالبدء في استقبال أوراق الطلاب والطالبات الجدد المرشحين للفرقة الأولى للعام الجامعي 2019/2020، وذلك في صباح اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019، وقد جاء ذلك في ظل ازدحام الإجراءات والخطوات التنظيمية التي قد قامت إدارة كلية الألسن بتحديدها،







استقبال الطلاب الجدد بألسن عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد أتى تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، بالإضافة إلى إشراف الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائمة بأعمال عميد كلية الألسن.







كما قد أكدت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد الكلية على أن نتيجة عملية التنسيق الداخلي الخاصة بطلاب وطالبات الكلية كان قد تم القيام بإعلانها من خلال الموقع الرسمي الخاص بكلية الألسن، وذلك منذ مساء يوم أمس السبت الموافق 7 من شهر سبتمبر الحالي، وقد تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالتنسيق الداخلي داخل الكلية صباح اليوم.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد أن كلية الألسن كانت قد أتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير المختلفة التي تساعد من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب الجدد من أجل العمل على تقديم أوراقهم لإدارة شئون الطلاب، كما أصدرت القائم بأعمال عميد كلية الألسن تعليمات واضحة لإدارة الأمن بالكلية من أجل العمل على إعداد الترتيبات اللازمة لضمان راحة الطلاب، وكذلك أولياء أمورهم والعمل على تأمين عملية تقديم الملفات بطريقة بسيطة وسهلة، كما أوصت برفع درجات الإستعداد القصوى الخاصة بإدارة شئون الطلاب، كما قد نبهت على عدم غياب أى أحد من أفراد الإدارة، وأهمية تواجدهم جميعًا بأماكن عملهم، حتى يتم مساعدة الطلاب الجدد بأفضل صورة ممكنة.







مواعيد التقديم في أقسام كلية الألسن

كما قد أشارت دكتورة سلوى رشارة إلى أن إدارة الكلية كان قد قامت بوضع جدول زمني من أجل تنظيم مواعيد تقديم الشهادات الأصلية للكلية، وفتح ملفات للطلاب الجدد، وذلك لتفادي حدوث تكدس وازدحام داخل الكلية، وتجنب تعطيل مصالح الطلاب الجدد للكلية، ويأتي التقسيم كالتالي:







بداية من اليوم الأحد 8 سبتمبر يتم استقبال أوراق الطلاب المرشحين لكل من قسم اللغة الروسية، وقسم اللغة التشيكية.

يوم الأثنين الموافق 9 من شهر سبتمبر، يتم استقبال الطلاب في قسم اللغة الأسبانية.

يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر سبتمبر مخصص لتقديم طلاب اللغة الألمانية.

يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر سبتمبر قد تم تخصيصه لطلاب قسم اللغة الإيطالية.

يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر قد تم تخصيصه لطلاب قسم اللغة الصينية.

وتم تخصيص يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر لطلاب قسم اللغة الإنجليزية.

كما خصص يوم الاثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر لكل من طلاب قسم اللغة التركية، وقسم اللغة الفارسية، وكذلك قسم اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر قد خصص لكل من طلاب قسم اللغة الفرنسية، وقسم اللغة العبرية، وكذلك قسم اللغة الأفريقية، وقسم اللغة البرتغالية، وقسم اللغة اليابانية، بالإضافة إلى القسم الخاص باللغة الكورية.

أما في حالة تخلف الطلاب عن أحد المواعيد التي قد سبق ذكرها، فقد تم تخصيص كل من يومي الأربعاء و الخميس الموافق 18 و 19 من شهر سبتمبر لهم، من أجل القيام بتقدم مختلف الأوراق والملفات الخاصة بهم للكلية.

الأوراق اللازمة لعملية التقديم

أصل شهادة الثانوية العامة.

وجود خمس صور ضوئية.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر للإناث و للذكور يجب أن يكون بها الرقم الثلاثي، مع وجود خمس صور ضوئية.

بالإضافة إلى وجود ثلاثة صور من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب أو الطالبة.

وجود صورتين من بطاقة الترشيح بالكلية.

عدد سبع صور شخصية مقاس 4×6.

وجود الحافز الرياضي إن وجد.

نموذج 2 جند من قسم الشرطة التابع له الطالب ( للذكور فقط )، ومن أتم سن 18 عام يجب احضار نموذج 6 جند من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب.

أما فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بالدراسة، فمن المقرر أن تكون المصاريف 1033 جنية + 10 جنية في حالة الدفع بالفيزا.

أما في حالة الدفع قيام الطالب بالدفع النقدي تكون 1084.65 جنية + 30 جنية دليل التدريب الميداني، بالإضافة إلى وجود صورة من تحليل فيروس c إن وجد .

صور من جولة الطلاب الجدد بكلية الألسن