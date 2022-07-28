“بالرقم القومي” رابط نتيجة الشهادة الأزهرية 2022

اليوم الخميس، سوف تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ حيث أعلن موقع الأزهر أن النتيجة ستظهر اليوم، ويمكنك الحصول عليها بالرقم القومي، أو بإمكانك كتابة رقمك القومي في التعليقات وسوف نحضرها لك إذا لم تتمكن من الوصول للنتيجة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2021-2022

يمكنك الوصول لرابط الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي: نتيجة الشهادة الثانوية بوابة الأزهر، وسوف تستطيع الحصول على النتيجة في الساعة الثانية ظهراً، حسب ما تم إعلانه من قِبل الأزهر.

سوف يعلن الدكتور “محمد الضويني” وكيل الأزهر الشريف، النتيجة من خلال عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك بالنيابة عن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

أولاً عليك التوجه لرابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية من هنا.

ثانياً، كتابة الرقم القومي للمصريين، أو جواز السفر لغير المصريين.

أخيراً، قم بالضغط على كلمة “بحث” وسوف يتم عرض النتيجة أمامك.

أوائل الثانوية الأزهرية

مساء أمس الأربعاء، اتصل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وكانت الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي هي الأولى على القسم الأدبي بمجموع بلغ 622 درجة، وحصلت على نسبة 98.73%، وكانت الطالبة آلاء أحمد أمين، والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الحاصلين على المركز الأول والأول مكرر في القسم العلمي بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.

وحصلت الطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوي على المركز الأول على المكفوفين بمجموع 617 درجة بنسبة 97.94%، والطالب الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم على المركز الأول شعبة العلوم الإسلامية بمجموع 620 درجة بنسبة 98.41%.

وجه شيخ الأزهر الشكر والتقدير لما تم بذله من جهد من قِبل القائمين على العملية التعليمية من أجل الإرتقاء بالمنظومة ككل، كما أكد أن الأزهر يرتقي برجاله الذين لا يدخرون أيجهد من أجل إعلاء شأنه ونشر رسالة الأزهر العالمية.