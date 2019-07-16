بالدرجات والنسبة| توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 علمي وأدبي.. مؤشرات تنسيق كليات الطب والهندسة والصيدلة والأسنان

أعلنت اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء أعمال تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 المرحلة الأولى يوم الخميس 21 يوليو الجاري، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة في العام الدراسي 2018/2019، حيث يتم في تلك المرحلة تسكين الطلاب أصحاب الشريحة الأعلى في المجموع في الكليات التي تقبل أعلى الدرجات في القسمين الأدبي والعلمي بشعبتيه العلوم والرياضيات، وننشر في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 علمي وأدبي من خلال الحدود الدنيا للالتحاق بكليات “القمة” والتي من بينها الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والآثار والألسن.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي

ارتفعت نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع عالي بين طلاب الثانوية العامة هذا العام بنسبة كبيرة جدا حيث كشفت الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصول 78 ألف و376 طالبا وطالبة على مجموع أعلى من 95% بنسبة 17% في مقابل 56 ألف العام الماضي وهو فارق كبير جدا يجعل ارتفاع تنسيق الثانوية العامة للعام الجامعي المقبل أمر محتوم حيث تعتمد اللجنة العليا للتنسيق في توزيع الطلاب على استيعاب كل كلية وتقارنه بأعداد المتقدمين من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتختار أصحاب المجموع الأعلى وعليه يتحدد الحد الأدنى للقبول بكل كلية.

ومن المتوقع أيضا ألا يقف الارتفاع في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 على كليات المرحلة الأولى فقط والتي تضم غالبا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي لطلاب القسم العلمي شعبة العلوم وكلية الهندسة لطلاب العلمي شعبة الرياضيات، وكليات الإعلام والآثار والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية بالنسبة لطلاب القسم الادبي، ولكن كليات المرحلة الثانية مثل العلوم والطب البيطري والحاسبات والمعلومات سترتفع أيضا تبعا لارتفاع نسبة الحاصلين على مجموع من 90% إلى 95% هذا العام حيث وصل عددهم إلى 86 ألف طالب وطالبة.

ونتيجة للأرقام التي استعرضناها سابقا تشير توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 لطلاب الثانوية العامة ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات وقد تصل إلى ثلاث درجات كاملة بالنسبة للطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 95%، وكذلك الحاصلين على مجموع أعلى من 90%، وأشار وزير التربية والتعليم الفني إلى هذا الأمر في مؤتمر الإعلان عن النتيجة حيث صرح بأن وزارة التعليم العالي ستواجه مشكلة كبيرة في التنسيق بسبب ارتفاع درجات الطلاب بشكل كبير بالمقارنة بالعام الماضي.

من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة من 4 إلى 6 درجات عن العام الماضى.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 القسم العلمي علوم

فيما يلي عرض بالدرجات للحدود الدنيا المتوقعة للالتحاق بكليات القسم العلمي شعبة العلمي علوم في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 المرحلة الاولى:

أولا: كلية الطب

بلغ الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب عام 2018/2019 402 درجة بكلية الطب جامعة حلوان ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى هذا العام بدرجتين عن العام الماضي ليكون 404 درجة بنسبة مئوية 98.5%.

ثانيا: كلية الصيدلة

كان الحد الأدنى للالتحاق بكلية الصيدلة في تنسيق الثانوية العامة 2018/2019 397 درجة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ومع الارتفاع في نتائج الطلاب في العام الحالي من المتوقع أن تصل إلى 400 درجة بنسبة 97.5%.

ثالثا: كلية طب الأسنان

في تنسيق العام الدراسي الماضي 2018/2019 كان الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الأسنان 401 درجة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلة وتشير التوقعات إلى وصولها هذا العام إلى 404 درجة بنسبة 98.5%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019/20220 علمي رياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات تشير إلى ارتفاع كبير في الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة وقد يصل هذا الارتفاع ليصبح الحد الأدنى 385 درجة بنسبة 94% بدلا من 381 العام الماضي.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى أدبي

وعلى غرار كليات القسم العلمي تذهب التوقعات إلى ارتفاع تنسيق كليات القسم الأدبي في تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019/2020 وننشر بالدرجات توقعات الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآثار.

ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 للقسم الأدبي لتصل إلى 498 درجة بدلا من 494 العام الماضي، وقد يرتفع تنسيق كلية الإعلام ليصل الحد الأدنى إلى 393 درجة بدلا من 389.5 عام 2018/2019، وكلية الألسن يتوقع أن ترتفع لتصل إلى 391 بدلا من 388.5، وأخيرا الآثار تشير التوقعات إلى ارتفاعها إلى 380 درجة بدلا من 377.