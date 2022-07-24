بالدرجات.. توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم «الحق اختر مستقبلك»
عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بدأت تظهر توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم، حتى يتمكن كل طالب من اختيار الكلية التي يرغب في الالتحاف بها، و يبدأ ظهور التنسيق المتوقع للكليات وفي عام 2022 ستبدأ خطوة نزول تنسيق الكليات بعد ظهور النتيجة وإعلان نسب النجاح في الشعبتين العلمية والأدبية، والتنسيق يختلف من كل عام عن العام الآخر وإليكم في هذا المقال توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم وعلمي رياضة التي تنبأ بها البعض.
توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم
إن توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم تكون كالآتي:
- كلية طب المنصورة 386
- كلية طب الإسكندرية 382
- كلية طب الزقازيق ف 382
- كلية طب طنطا 381
- طب كفر الشيخ 381
- طب القاهرة 380
- طب عين شمس 378
- طب أسنان المنصورة 378
- طب أسنان القاهرة 372
- طب أسنان عين شمس 372
- صيدلة المنصورة 367
- صيدلة طنطا 366
- علاج طبيعي القاهرة 366
- صيدلة المنوفية 365
- صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ 365
- علاج طبيعي بني سويف 365
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364
- علاج طبيعي جنوب الوادي 364
- صيدلة بورسعيد 364
- صيدلة القاهرة 364
- صيدلة الإسكندرية 364
- صيدلة أسيوط 364
- صيدلة عين شمس 363.5
- صيدلة الفيوم 363
- صيدلة مدينة السادات 363
- صيدلة حلوان 363
- صيدلة المنيا 363
- صيدلة بني سويف 363
- تنسيق كليات علمي رياضة
سبق وتحدثنا عن توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم واليكم توقعات تنسيق كليات علمي رياضة :
- هندسة القاهرة
- 356
- هندسة المنصورة
- 355
- هندسة دمياط
- 354
- هندسة عين شمس
- 349
- هندسة الإسكندرية
- 347
- هندسة طنطا
- 344
- هندسة كفرالشيخ
- 342
- هندسة الزقازيق
- 341
- هندسة القاهرة
- 356
- هندسة المنصورة
- 355
- هندسة دمياط
- 354
- هندسة عين شمس
- 349
- هندسة الإسكندرية
- 347
- هندسة طنطا
- 344
- هندسة كفرالشيخ
- 342
- هندسة الزقازيق
- 341
- هندسة المنوفية بشبين الكوم
- 340
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
- 340
- هندسة بورسعيد
- 338
- هندسة حلوان
- 336
- هندسة بنها
- 335
- هندسة السويس
- 334
- هندسة بنها بشبرا
- 333
- هندسة سوهاج
- 332
- هندسة حلوان بالمطرية
- 331
- هندسة بني سويف
- 329
- هندسة الفيوم
- 329