بالدرجات.. توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم «الحق اختر مستقبلك»

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بدأت تظهر توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم، حتى يتمكن كل طالب من اختيار الكلية التي يرغب في الالتحاف بها، و يبدأ ظهور التنسيق المتوقع للكليات وفي عام 2022 ستبدأ خطوة نزول تنسيق الكليات بعد ظهور النتيجة وإعلان نسب النجاح في الشعبتين العلمية والأدبية، والتنسيق يختلف من كل عام عن العام الآخر وإليكم في هذا المقال توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم وعلمي رياضة التي تنبأ بها البعض.

توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم

إن توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم تكون كالآتي:

كلية طب المنصورة 386

كلية طب الإسكندرية 382

كلية طب الزقازيق ف 382

كلية طب طنطا 381

طب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 380

طب عين شمس 378

طب أسنان المنصورة 378

طب أسنان القاهرة 372

طب أسنان عين شمس 372

صيدلة المنصورة 367

صيدلة طنطا 366

علاج طبيعي القاهرة 366

صيدلة المنوفية 365

صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ 365

علاج طبيعي بني سويف 365

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364

علاج طبيعي جنوب الوادي 364

صيدلة بورسعيد 364

صيدلة القاهرة 364

صيدلة الإسكندرية 364

صيدلة أسيوط 364

صيدلة عين شمس 363.5

صيدلة الفيوم 363

صيدلة مدينة السادات 363

صيدلة حلوان 363

صيدلة المنيا 363

صيدلة بني سويف 363

تنسيق كليات علمي رياضة

سبق وتحدثنا عن توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي علوم واليكم توقعات تنسيق كليات علمي رياضة :