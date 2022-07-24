بالدرجات.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات للتجاري والصناعي والزراعي والفندقي في جميع المحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد انتهاء الطلاب من اجتياز امتحانات الدبلومات الفنية والاعلان عن النتيجة، يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن التنسيق لدخول الكليات المختلفة، حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الأول لعام 2022، ثم بعد ذلك تم الإعلان عن ميعاد التنسيق والرابط الالكتروني الذي يمكن للطلاب من خلاله التنسيق وذلك لجميع طلاب الدبلومات الفنية لكل من نظام الثلاث والخمس سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية والذي اجتازها الطلاب للفصل الدراسي الأول:

حيث وزعت الوزارة نتيجة الدبلومات الفنية يوم الإثنين على مناديب المديريات وذلك لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول لنظامي ثلاث وخمسة سنوات لعام 2022.

حيث يستطيع الطلاب بعد ذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن طريق الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

كما أنه من المتوقع مقارنة بتنسيق العام السابق أن يكون الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية لن يقل عن 70% لنظام الثلاث سنوات وذلك في العام الدراسي الجديد.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يريد الكثير من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية التقديم في تنسيق الكليات 2022، لذلك يبحث الطلاب عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية:

قد صرح طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ميعاد تنسيق الدبلومات الفنية بجميع أنواعها التجارية والصناعية والفندقية في غضون الساعات القليلة القادمة.

حيث يمكن للطلاب التنسيق إلكترونيا وذلك من خلال الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

كما أن طلاب الجامعات المتخصصة للتعليم الفني يتم قبولها بنسبة 80% من التعليم الفني، على أن يكون لطلاب الثانوية العاملة نسبة 20% فقط لا غير وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير التعليم الفني.

يبحث طلاب الدبلومات الفنية لنظامي الثلاث والخمس سنوات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يرأسها الدكتور طارق شوقي عن موعد تنسيق الدبلومات وكذلك الرابط الذي يمكن للطلاب التنسيق من خلاله.