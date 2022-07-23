بالدرجات.. إنخفاض كبير تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم رياضة أدبي
في هذه المقالة سوف أتحدث عن كل ما يخص تنسيق الثانوية العامة 2023، في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية مع وجود الحد الأدنى والحد الأقصى للدرجات للدخول في كل كلية من الكليات التي تكون متاحة لكل طالب على حسب المجموع الذي حصل عليه، وتختلف الكليات من شعبة لشعبة أخري أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة والثانوية العامة تحدد مصير كثير من الطلاب الذي يحققوا نجاح في حياتهم.
تنسيق الثانوية العامة 2023
بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وبداية كل طالب في قضاء الإجازة الرسمية، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وأيضاً يبحثون عن تنسيق الثانوية العامة 2023،لمعرفة الكليات المناسبة لأبنائهم في هذه المرحلة ويزداد البحث في هذه الفترة الأخيرة حول هذا الموضوع ليتعرفوا على كل الأخبار الجديدة على المواقع التي تخص الثانوية العامة وصفحات الأخبار، وفي التنسيق يوجد حد أدني للمرحلة الأولى والثانية والثالثة لكل شعبة من الشعب أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة.
- ظهرت في هذه الفترة توقعات لتنسيق الثانوية العامة، حتى يدخل كل طالب في الكلية التي تناسبه.
- وهذه التوقعات تكون قريبة من العام السابق.
- ومن المتوقع أن يظهر التنسيق في آخر شهر يوليو أو في بداية شهر أغسطس.
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023
هذه الفقرة من الفقرات المنتظرة التي تشغل بال كثير من الطلاب الذين يهتموا بتنسيق الثانوية العامة 2023.
- من المتوقع أن يدخل الطلاب الذي كانوا في شعبة علمي علوم كلية الطب بحصولهم على 382 درجة.
- وتنسيق العلاج الطبيعي من المتوقع أن يكون 70%.
- أما بالنسبة لكلية الصيدلة عند مجموع 8%، وكلية طب أسنان يكون الطالب حاصل على مجموع97.8٪.
- وبالنسبة للطالب في شعبة علمي رياضة، من الممكن أن يصل تنسيق كلية الهندسة لأقل من 95%.
- بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي بالذي يكون حاصل على 5 درجة.
- أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بنسبة 7%. بمجموع 269.5 درجة.
- ووصل تنسيق كلية الهندسة لنسبة 80%.