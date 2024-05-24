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بالخطوات..نتيجة السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة واسط العراق

صفاء المشهور

كشفت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في العراق عن انطلاق مرحلة التدقيق من أجل إعلان نتيجة السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة واسط ومحافظة السليمانية وكربلاء وميسان والبصرة والمثني وكركوك والأنبار وديالي ونينوي والكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة وكافة المحافظات العراقية، حيث انتهت اللجان من مرحلة التصحيح للبدء في مرحلة المراجعة النهائية.

نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول أواسط العراق

نتيجة السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة واسط

أعلنت وزارة التربية في العراق عن انتهاء لجان الكونترول من مرحلة التصحيح، وبدأت الآن في مرحلة التدقيق، وقد أشارت التربية العراقية في هذا الصدد إلى أنه يتم رفع النتائج تباعا على شبكة الإنترنت، مع التشديد على ضرورة الحصول على النتائج من المواقع الرسمية فقط والتي يكون منها موقع نتائجنا الوزاري والحصول على النتيجة برقم المقعد من خلال تتبع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى نتائجنا الوزاري.
  • اختيار أنا لست روبوت.
  • يتم توضيح نتائج الامتحانات 2024.
  • تحديد نتائج الدور الأول.
  • اختيار نتائج السادس الابتدائي.
  • الدخول إلى قائمة المحافظات العراقية.
  • البحث عن محافظة واسط.
  • النقر على زر تنزيل والذي يظهر باللون الأخضر.
  • تسجيل رقم المقعد وبقية البيانات المطلوبة.
  • الضغط على عرض النتيجة للاطلاع عليها.
  • يمكن طباعة الكشوف بتقنية البي دي اف.

نتائج السادس الابتدائي موقع الوزارة

أشارت لجان الفحص والتي تتبع كنترولات الامتحانات المقامة داخل المدارس العراقية أن النتائج في مرحلة التدقيق الجيد الآن لرصد الدرجات، وأنها سوف تقوم بعد ذلك بالعمل على المراجعة النهائية قبل رفع النتائج التي يكون الاستعلام عنها من خلال:

  • زيارة موقع وزارة التربية العراقية.
  • إدخال رمز الصورة ثم تحديد submit.
  • الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
  • النقر على أيقونه خدمات الطلاب.
  • تحديد زر نتائج الامتحانات 2024.
  • اختيار نتيجة السادس الابتدائي.
  • النقر على الدور آلأول.
  • تسجيل اسم المستعلم.
  • إدخال رقم الامتحان أو رقم المقعد.
  • تحديد استعلام.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.


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