بالخطوات..نتيجة السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة واسط العراق

كشفت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في العراق عن انطلاق مرحلة التدقيق من أجل إعلان نتيجة السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة واسط ومحافظة السليمانية وكربلاء وميسان والبصرة والمثني وكركوك والأنبار وديالي ونينوي والكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة وكافة المحافظات العراقية، حيث انتهت اللجان من مرحلة التصحيح للبدء في مرحلة المراجعة النهائية.

نتيجة السادس الابتدائي 2024 الدور الأول محافظة واسط

أعلنت وزارة التربية في العراق عن انتهاء لجان الكونترول من مرحلة التصحيح، وبدأت الآن في مرحلة التدقيق، وقد أشارت التربية العراقية في هذا الصدد إلى أنه يتم رفع النتائج تباعا على شبكة الإنترنت، مع التشديد على ضرورة الحصول على النتائج من المواقع الرسمية فقط والتي يكون منها موقع نتائجنا الوزاري والحصول على النتيجة برقم المقعد من خلال تتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نتائجنا الوزاري.

اختيار أنا لست روبوت.

يتم توضيح نتائج الامتحانات 2024.

تحديد نتائج الدور الأول.

اختيار نتائج السادس الابتدائي.

الدخول إلى قائمة المحافظات العراقية.

البحث عن محافظة واسط.

النقر على زر تنزيل والذي يظهر باللون الأخضر.

تسجيل رقم المقعد وبقية البيانات المطلوبة.

الضغط على عرض النتيجة للاطلاع عليها.

يمكن طباعة الكشوف بتقنية البي دي اف.

الان.. نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول بالرقم الامتحاني عبر https://t.co/xX3UIzfJ9Y https://t.co/hByxjv4k1F — bsa__2002 (@AD3882692866683) May 24, 2024

نتائج السادس الابتدائي موقع الوزارة

أشارت لجان الفحص والتي تتبع كنترولات الامتحانات المقامة داخل المدارس العراقية أن النتائج في مرحلة التدقيق الجيد الآن لرصد الدرجات، وأنها سوف تقوم بعد ذلك بالعمل على المراجعة النهائية قبل رفع النتائج التي يكون الاستعلام عنها من خلال: