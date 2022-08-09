بالخطوات.. طريقة التقديم وتسديد رسوم الجامعة الإلكترونية السعودية 1444

يُطلب من الطلاب الجدد دفع الرسوم الدراسية الخاصة بهم قبل بدء الفصل الدراسي، لذلك يمكنك اختيار دفع رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 بعد القبول المبدئى، و الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء الجامعة الإلكترونية السعودية في الرياض من قبل مجلس التعليم العالي كمؤسسة عامة لتوفير التعليم العالي مدى الحياة وتكملة عمل نظام التعليم، تحت إشراف مجلس التعليم العالي، و تقدم شهادة البكالوريوس والماجستير كما تقدم دورات التعليم المستمر التي تلبي احتياجات المجتمع السعودي.

طريقة دفع رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

طرق دفع الرسوم الإلكترونية في الجامعة السعودية وذلك عن طريق بوابة القبول الإلكتروني بالجامعة باتباع الخطوات التالية:

• ادخل على موقع الجامعة السعودية الإلكترونية.

• أدخل اسم المستخدم الخاص بك ورمز تسجيل الدخول لتسجيل الدخول.

• اضغط على الشئون المالية.

• حدد “دفع الرسوم الدراسية” من القائمة الفرعية.

• أدخل تفاصيل بطاقة المستخدم.

• ضع علامة في المربع (ادفع الآن).

• أدخل رمز الحماية الذى تم إرساله إلى هاتفك المحمول.

• اضغط فوق إرسال.

ما هى شروط التى يجب توافرها من أجل الإعفاء من رسوم الجامعة

• يجب أن يكون الطلاب مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

• يجب المشاركة في عملية إعادة الأمل.

• أن يكون مستفيدا من الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

• أن يكون مرتبطا بالقطاع العسكري سواء كان جندي أو موظفا في فرع مؤسسة عسكرية.

• تنطبق الإعفاءات أيضًا على أطفال وزوجات طلاب الدورة العسكرية، وفقًا لما يلي:

• يجب على الطلاب تقديم دليل على أنهم أو أولياء أمورهم يعملون في منشأة عسكرية سعودية.

• يرجى إرسال إثبات التوقيع من صاحب العمل الخاص بك إلى: https://seu.edu.sa/

قيمة رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

يدفع الطلاب رسوم دورات البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية في بداية كل فصل دراسي من خلال بوابة القبول الإلكتروني ويشمل أيضًا رسوم الخدمات الجامعية مثل المكتبة ونظام التعليم، محسوبة على النحو التالي: رسوم البرنامج = (التكلفة لكل ساعة × إجمالي الساعات المسجلة من قبل الطلاب).