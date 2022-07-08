بالخطوات.. تحميل تطبيق نتائج الامتحانات 2022 سوريا شهادة البكالوريا الدورة الأولى

نتابع معكم تطبيق نتائج الامتحانات 2022 سوريا للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث ساعد هذا التطبيق في تخفيف الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم السورية عند ظهور النتائج، وينتظر حالياً طلاب وطالبات الشهادة الثانوية موعد تنزيل نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى لجميع المحافظات.

تطبيق نتائج الامتحانات 2022 سوريا

يعد تطبيق نتائج الامتحانات 2022 سوريا من التطبيقات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السورية والتي يتم من خلالها الاستعلام على النتائج في سوريا بسهولة تامة، وسيتم تحميل نتائج البكالوريا 2022 الدور الأول لجميع المحافظات على تطبيق موقع الوزارة فور اعتمادها من قبل وزير التعليم درام طباع.

نتائج البكالوريا 2022 عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم السورية

يتم الاستعلام على نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى سوريا من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي:-

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات 2022 سوريا على جهاز الهاتف المحمول الخاص بك اضغط على هذا الرابط.

بمجرد تحميل التطبيق على جهازك المحمول، سيتم تنزيله على الفور، وعند الضغط عليه ستظر لك قائمة بها ” الفرع، المحافظة، رقم الاكتتاب”.

قم بإدخال الفرع إما “الأدبي، أو العلمي، أو المهني”، واسم المحافظة التابع لها، ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب، ثم اضغط على كلمة بحث.

لتظهر لك قائمة بها كافة بيانات ومعلومات الطالب الذي ترغب في الحصول على نتيجته.

وعند الضغط على السهم المتواجد عند رقم الاكتتاب، تظهرلك قائمة أخرى بها نتيجة الطالب تفصيليه، كما سيظهر لك في الصورة بالأسفل.

وفي حالة رغبتك في مشاركة نتيجتك، اضغط على علامة المشاركة.

وبذلك نكون استعرضنا معكم كيفية تحميل نتائج البكالوريا عبر تطبيق نتائج الامتحانات 2022 سوريا بالتفصيل، وبالنجاح والتوفيق للجميع.