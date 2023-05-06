“بالتفاصيل” وزارة التعليم تحدد طريقة التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1445/2024

تستعد وزارة التعليم لاستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445/2024، والمقدر عددهم 450 ألف طالب وطالبة وفق تقديرات وزارة التعليم، بعد أن تم تحديد موعد فتح رابط التسجيل الإلكتروني الجديد، وقالت الوزارة أن التسجيل سوف يشمل المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن والتي ستكون عبر رابط نظام نور التعليمي، ونشرت الوزارة فيديو شرح لطريقة التسجيل الإلكتروني للتسهيل على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم بالمدارس وفق الخطة الزمنية المعلنة.

ووفق الخطة الزمنية التي أقرتها الوزارة فأن التسجيل الإلكتروني للمدارس الحكومية سوف يبدأ اليوم الأحد 2023/05/07 ويستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر، بينما يبدأ التسجيل الإلكتروني لطلبة مدارس تحفيظ القرآن عبر رابط نظام نور بداية من يوم 2023/06/11 القادم ويستمر حتى يوم 2023/06/23 القادم، وأخر مراحل التسجيل سوف تكون للمدارس الأهلية والعالمية الأجنبية بداية من يوم 2023/06/11 ويستمر التسجيل مفتوح حتى بداية العام الدراسي الجديد.

رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445

تعرّف على آلية "التسجيل الإلكتروني" الجديدة، والتي تُتيح لأولياء أمور الطلبة تسجيل أبنائهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي. pic.twitter.com/ApurYjSI09 — المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe) May 5, 2023

الدخول على الرابط الذي سيأتيك عبر رسالة نصية preregistaration.moe.gov.sa .

. من الصفحة الرئيسية أنقر على مرحلة تسجيل الطالب إلكترونياً.

سجل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

سوف تظهر لك قائمة الشروط العامة والأحكام قم بالإطلاع عليها جيداً ثم أضغط على الموافقة عليها.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة لولي الأـمر من البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال.

سوف تظهر لك قائمة بالأبناء قم بتحديد الابن الذي تريد التسجيل له وحدد العنوان الوطني ثم أنقر التالي.

قم باختيار المدرسة التي تريد التقديم لها والقريبة من مقر سكنك وحدد الإدارة التعليمية ثم أنقر التالي.

سوف يصلك أشعار بإتمام عملية التسجيل بنجاح تابع نتيجة الطلب من خلال الموقع للتعرف على النتيجة.

وزارة التعليم السعودية

تقوم وزارة التعليم في المملكة بتقديم كافة خدماتها إلكترونياً، بهدف تسهيل تجربة المستفيدين وضمان توافر فرص عادلة للمتقدمين للقبول في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وحل مشكلة التزاحم في عمليات القبول مع بداية كل عام دراسي، وفيما يلي أهداف الوزارة من ميكنة عملية التسجيل للطلبة المستجدين سواء في الروضة أو الصف الأول الابتدائي.

التعرف على الطلاب والطالبات عند بلوغهم السن النظامية للقبول.

توفير بيانات دقيقة بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات الشأن.

توفير معلومات بقائمة المدارس الأقرب لعنوان ولي الأمر.

إدارة وحوكمة الإجراءات والبيانات وتسريع عملية المتابعة.

التأكد من الدخول الآمن من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

بدءًا من 17 شوال.. #وزارة_التعليم تُتيح خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية لعام 1445هـ.https://t.co/1OmOM59tPf pic.twitter.com/ZgORteN76F — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

ما هي شروط التسجيل للصف الأول الابتدائي 2024

حددت الوزارة القواعد والضوابط المطلوبة للتسجيل الإلكتروني وتتلخص تلك الضوابط في النقاط التالية.

لا يقل سن الطالب عند التسجيل عن 6 سنوات أو أقل 90 يوم. السن لا يزيد عن 11 عام وثلاث أشهر عند التسجيل. اجتياز الكشف الطبي والحصول على جرعات التطعيم المقررة للطلاب. أن يكون قد أجتاز مرحلة رياض الأطفال بشهادة رسمية من الروضة.

رابط نظام نور التعليمي

نظام نور هو نظام أنشأته وزارة التعليم لتقديم الخدمات من خلاله لمنسوبي الوزارة، من طلاب ومعلمين وسوف يستقبل النظام تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن، وفق المواعيد الزمنية المحددة لها والمشار إليها في صدر المقال.