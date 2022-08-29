بالتفاصيل.. موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لتقليل الاغتراب 2022 لطلاب الجامعات، السبت 27 أغسطس 2022 وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات وكانت بحد أدنى 246 درجة فأكثر بنسبة 60% لطلاب الشعبة العلمية و 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05 % لطلاب الشعبة الأدبية، ويستمر التسجيل لتقليل الاغتراب المناظر و الغير مناظر بحدود النسبة المقررة 10 % حتى الأربعاء 31 أغسطس 2022 على ” موقع التنسيق الإلكتروني ” للطلاب المرشحين بالمرحلتين الأولى و الثانية .

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

لم تحدد وزارة التربية و التعليم و البحث العلمي موعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى و الثانية من تنسيق الثانوية العامة، وبدأ التسجيل في تقليل الاغتراب على موقع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ” التنسيق الإلكتروني ” السبت 27 أغسطس 2022 ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 31 أغسطس 2022، و أعلنت الوزارة أن نسبة التحويل من الكلية التي تم ترشيح الطالب إليها إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها 10 % من إجمالي الأماكن الشاغرة، لافتة إلى أن التفضيل بين الطلاب يكون حسب الأماكن الشاغرة بالكلية التي يرغب الطالب في الدراسة بها في حالة توافرت كل الضوابط الحاكمة لعملية التحويل و التي أقرتها وزارة التعليم العالي لتقليل تسكين المدن الجامعية .

شروط تقليل الاغتراب

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض الشروط لتقليل الاغتراب وهي كالتالي :

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي

التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع

التحويل الغير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها

التحويل مرة واحدة

لا يتم التحويل ورقيا

إكمال الشروط الإضافية للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ومنها ” اجتياز اختبار القدرات التي تم إجرائها قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة “

تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب بشهادة الثانوية العامة

خطوات تسجيل طلبات الاغتراب بين الجامعات 2022

يمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تقليل الاغتراب بين الكليات للتحويل من الكلية التي ترشح الطالب إليها إلى الكلية التي يرغب في الدراسة بها في الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري، بإتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “ التنسيق الإلكتروني “

الضغط على تسجيل بيانات الطلاب

اختيار تشعيب الطالب الدراسي

تسجيل كل بيانات الطالب الراغب في التحويل و تسجيل مجموع الطالب الذي حصل عليه بالثانوية العامة

تسجيل الكلية التي تم ترشيح الطالب إليها حسب قواعد مكتب التنسيق

تسجيل الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها

تسجيل كود الطالب السري و رقم جلوسه في الامتحانات

تقليل الاغتراب

صرح المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، بأن تقليل الاغتراب من جامعة لأخرى يكون متعلق بمجموع الطلاب، وموضحا أنه سيتم اختيار 10 % من الطلاب الراغبين في التحويل من جامعة لأخرى حسب الدرجات الأعلى، أما بالنسبة للتحويل بين المعاهد العليا الخاصة و المتوسطة فإن الطالب الذي تم ترشيحه لاحدي المعاهد العليا الخاصة أو المتوسطة يمكنه التحويل إلى معهد بنفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر شريطة أن يستوفي الحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه للمعهد الذي يرغب في التحويل إليه وحسب النسبة التي تم إقرارها و الطاقة الاستيعابية و بأسبقية المجموع .