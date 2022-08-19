بالتفاصيل| الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 2022 – 2023 كليات الطب والهندسة

تم الاعلان عن الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة السيد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور أمين مجلس الجامعات الخاصة الدكتور محمد حلمي الغر أمين والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، ومع حضور أعضاء المجلسين معًا، وقد تم الإعلان عن الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة في مقر جامعة المستقبل في القاهرة الجديدة، في السطور التالية نوضح تفاصيل الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة وكذلك الجامعات الأهلية في مصر للقبول بالكلية وبدء الدراسي بالعام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة

سجل الحد الأدنى للقبول في كليات الطب بالجامعات الخاصة وفي الجامعات الأهلية نسبة 82%.

في حين جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطلب في جامعة العلمين وفي جامعة الجلالة 79%.

كليات الطب في جامعة سيناء بكامل فروعها سجل الحد الأدنى لها 77%، كذلك في كل من جامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد.

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب في جامعة الملك سلمان بكامل الفروع سجل 77%.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان سجلت في الجامعات الخاصة 80%، والجامعات الأهلية 80%، وجامعة العلمين 79%، وجامعة سيناء بفروعها 79%، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية 79%، وجامعة الإسماعيلية الأهلية 79%، وجامعة الملك سلمان لفروعها الثلاثة 77%.

سجل الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة وكذلك الأهلية نسبة 78%، كما سجل الحد الأدنى في جامعة العلمين وجامعة الجلالة 76%، وفي جامعة سيناء الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي سجل 76%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة سجل بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية 74%، فيما سجل في جامعة الجلالة وجامعة العلمين 73%، وفي جامعة سيناء سجل 73%، وقد سجل في جامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 73%، وقد سجل الحد الأدنى بجامعة الملك سلمان 73%.

سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية كلية الطب البيطري 70%، وفي جامعة الملك سلمان سجل الحد الأدنى لكلبة الطب البيطري 68%.

الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة لكليات الهندسة