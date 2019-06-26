بالاسم ورقم الجلوس رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 فور انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات الخاصة بهم، التي بالفعل بدأت يوم السبت الموافق 8 يونيو وتستمر حتى يوم الأربعاء 3 يوليو، سوف يتم على الفور نشر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، والتي سيتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم “طارق شوقي” بعد ذلك سوف يتم نشرها بشكل مباشر على موقع وزارة التربية والتعليم , بعد انتهاء الطلاب من تأدية الاختبارات فإنهم ينتظرون الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر، وكذلك أولياء الأمور يشعرون بالحيرة والقلق حيال مستقبل أولادهم، حيث تعتبر الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسية التي يتوقف عليها مستقبل الطالبة أو الطالبة، كما أن الكلية أو المعهد سوف يتحدد بناءً على الدرجات التي يحصلون عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2019.

بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات الخاصة بهم، تبدأ مرحلة التصحيح حيث يُهيئ لهم الجو المناسب، لكي تتم عمليات التصحيح بكل اتقان، بالإضافة الى عمليات المراجعة الدقيقة ثم يليها مرحلة رصد الدرجات، وبعد تُعتمد من وزير التربية والتعليم ونشرها فوراً, الجدير بالذكر أنه بعد اعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 سوف يتم عقد مؤتمر صحفي يضم مجموعة كبيرة من الصحافيين، حيث يتم من خلاله الإعلان عن تفاصيل نتائج طلاب الثانوية العامة عبر المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويوضح هذا المؤتمر عدة أمور منها:

أعداد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبارات الثانوية العامة لهذا العام.

عدد الطلاب والطالبات المشاركين بالفعل في أداء امتحانات الثانوية العامة.

نسبة النجاح المئوية لإجمالي عدد الطلاب.

نحصل من خلال المؤتمر الصحفي على تفاصيل أسماء الأوائل بمرحلة الثانوية العامة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.

يتم الاستعلام بالدخول على—— بوابة الثانوية العامة .

. ثم كتابة رقم الجلوس الطالب في الخانة المخصصة له.

ثم كتابة اسم الطالب.

ثم يتم تحديد شعبة الملحق بها الطالب.

ويتم الضغط على إظهار النتيجة.

فتظهر النتيجة بتقدير درجات كل مادة على حده، ثم المجموع الكلي للدرجات.

وتعيش الأسر المصرية حالة من القلق والتوتر، حيث أنهم يبذلون جهدهم في سبيل توفير سُيل الراحة لأولادهم والجو المناسب للمذاكرة حتى تمر أيام الاختبارات بسلام دون أي مشاكل, وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 91.3%، كما يمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس.

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