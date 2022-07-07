بالاسم.. رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022

كشفت وزارة التربية السورية عن خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022، وذلك مع انتهاء جميع الاختبارات وكثرة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة، وأكدت الوزارة بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية وبدون الحاجة إلى زيارة المدرسة، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب استخراج النتيجة باستخدام اسمه فقط، وأكدت الوزارة بأنه يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وتقوم الوزارة باعتماد النتائج ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنتيجة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة للحصول على الخدمة.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022

أكدت وزارة التربية السورية بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا بطريقة إلكترونية بسهولة، حرصًا على توفير الوقت والمجهود، ولمواكبة التطورات التكنولوجيا التي يمر بها العالم، وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنه استخراج النتيجة باستخدام الاسم فقط أو باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بالطالب أو الطالبة، وذلك فور أن تُعلن الوزارة عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وتقوم الوزارة برفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن النتيجة، والذي يتمثل في التالي:

يمكن للطلاب استخراج نتيجة البكالوريا سوريا 2022 وبيان الدرجات من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية السورية عبر الرابط الذي أطلقته الوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا وبيان الدرجات 2022

كشفت وزارة التربية السورية عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا سوريا 2022، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، وأنه يتم رفع النتيجة على الموقع فور الانتهاء من تلك الإجراءات، وأكدت الوزارة بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة واستخراج بيان الدرجات من خلال اتباع الخطوات التالية: