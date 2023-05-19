بالأسماء.. الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية بإعلام القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، لحصولهم على مراكز أولى مناسبات مختلفة بعضها على مستوى الجمهورية، حيث سيجري تكريمهم يوم الاثنين القادم في مبنى الكلية.

وضمت قائمة الطلاب المُكرمين: مروان هشام حسن، روان سامي صبح، محمد أشرف علي، لوجين رامي أحمد، عبد الرحمن زين، عمرو عبد العزيز الزمر، ميرا خضير عباس، سماء مصطفى محمد، نوهير فرج الله محمد، يوسف ياسر فهمي، إمام نصر إمام، أيمن عبد المنعم عبد المقصود، سيف وائل سعيد، ندى حسن علي، عبد الرحمن سعيد إبراهيم، محمود صبحي صالح، جبرائيل جمال سمعان، محمود محمد رمضان، محمد عبد الرسول أحمد، عبد الرحمن عبد التواب فتحي، محمد سامر عبد المحسن، عبد الرحمن أشرف كامل، فارس محمد السيد، منار علي أحمد، حبيبة أحمد علي، مريم أيمن السيد، آية الله عصام أحمد، روان هاني إبراهيم، جنة إبراهيم سمير، هلا طارق محمد، شهد أحمد عبد الحميد، منة الله محمود مصطفى، نانسي مصطفى حسن، بسملة خالد أحمد.

كما ضمت قائمة الطلاب المُزمع تكريمهم: أمل زكريا عبد العزيز، زينة وليد أمين فرج، مريم صلاح الدين إبراهيم، أروى رجب توفيق، روبا عبد الرازق شوقي، منة الله الحسين فؤاد، سلمى محمد أحمد، أحمد محسن حلمي، سارة وائل كامل، سارة سعد السعيد، محمد سامر عبد المحسن، محمود علاء الدين محمد، إمام نصر إمام، عمر أحمد فؤاد، عمار عاطف عواد، عبد الرحمن وليد، يارا محمد رمضان، فرح علاء صالح، فيرونيكا عماد خيري، نور مجدي عبد المنعم، عبد الرحيم جمال عبد الجواد.

وجاء في القائمة التي نشرتها الصفحة الرسمية لرعاية الشباب بكلية إعلام القاهرة: نانسي ناجي صليب، يوستينا أشرف عزت، جورجيا ناجي أشرف، عمر عفت محمد، إسلام رؤوف عثمان، أحمد علاء محمد، مصطفى عماد أبو سريع، محمد أحمد حربي، محمد خالد محمد، محمود مهدي منصور، عمر سراج الدين علي، أيمن عبد المنعم عبد المقصود، منار علي أحمد، سما علاء سعيد، أمينة فوزي عامر، بجاد عبد الرحيم أحمد، محمد عمر محمد، محمد عبد الرسول محمد، شهد أحمد عبد المجيد، روان هاني إبراهيم، عبد الرحمن خالد محمد، ظفار طلعت عبد الخالق، أميرة حسن أمين، منار صبري أيوب، سوف محمد أحمد، روان علاء عيسى، مصطفى نصار محمود، وعد طارق علام، بسنت أحمد ممدوح، هناء هاني عبد المنعم، آية مجدي عبد الموجود، مصطفى مدحت حسن، مهند عزت حسين، سلمى محمد سعيد، أميرة حسن أمين، محمد زياد عبد النبي، سوف نبيل زردقي، إيمان قدري عبد الستار، ندى حسن عبد العال، نورهان محمد وحيد، آية سمير عبد المنعم، سلمى أسامة فوزي، مريم سامي السيد.

وشلمت القائمة: عمر ياسر صبحي، غيداء سيد علي، سما خالد عبد العزيز، حبيبة يحيى سيد، نهى أيمن مصطفى، عبد الرحمن حسام محمود، شهد عصام منير، حسام طارق محمود، بسملة أشرف محمد، نوران إبراهيم زكريا، عبد الرحمن خالد محمد، جنى أسامة محمد، يوسف محمد أحمد، أحمد عاطف أحمد، كريم صبري عبد الرحيم، جورجينا ناجي شوقي، حبيبة الله علاء الدين عباس، آية عوض سيد، مريم محمد شكري، جنة طارق إسماعيل، جنى عبد المقصود سلامة، تقى صالح عبد الحفيظ، عبد الرحيم جمال عبد الجواد، مادونا كمال كراس، طارق أبو زيد أحمد، ملك عبد العنبي محمد، فريدة محمد عبد الحليم، آية عمرو أمين، ماهيتور محمد عبد الحميد، نورهان خيري أحمد، رودينا محمود سعيد.

الطلاب المميزين الذين بلغ عددهم قرابة 180 طالبًا وطالبة، جاء بينهم: إسلام سامي جاد الكريم، أحمد محمد عبد المعز، سارة محمود عبد المنعم، زياد أبو الفتوح محمد، مايا حاتم عباس، نور شريف شعبان، يوسف سعيد محمد، محمود عمر حسين، مصطفى ناصر مصطفى، رحاب حسن سعداوي، أحمد كمال علي، تسنيم رجب يوسف، طارق أبو زيد أحمد، أيمن عبد المنعم عبد المقصود، بجاد عبد الرحيم أحمد، عبد الرحمن إبراهيم جندي، رويدا عصام عبد العال، عمر سراج الدين علي، أميرة شعبان عوض، طارق أبو زيد أحمد، مصطفى محمد صلاح الدين، محمود علاء الدين محمد، شذى أشرف، رحمة أشرف محمد، إيهاب محمد زكريا، روضة عصام محمد، دينا محمود صادق، رحمة عصمت مصطفى، جنة عبد الحليم محمد، نوران أحمد زغلزل، يوستينا أشرف عزت، إنجي محمد أحمد، نانسي ضياء توفيق، مريم محمد عبد اللطيف، سلمى محمد أحمد، فاطمة جمال حسنين، أحمد ماجد سيد يوسف، عمر أحمد شوقي، رحمة أشرف محمد، مجدي سامي توتو، محمد خليل، كارول نبيل فايز، زينب نبيل زكي، يوستينا أشرف عزت.