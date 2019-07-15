بالأرقام| مؤشرات تنسيق الكليات 2019 والحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى للشُعبة العلمية والأدبية

تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الكليات 2019 وذلك بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الثانوية العامة 2019 ومعرفة النتيجة والنسبة المئوية لكل طالب، وتبدأ المرحلة الجديدة من البحث عن المرحلة الأولى ودرجات القبول في الكليات ونقدم لكم في هذا المقال كل ما يخص التنسيق والمرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في الكليات والمهاد وموعد فتح باب التنسيق الإلكتروني وطريقة التقديم والانتقال بين الكليات.

احصائيات الثانوية العامة 2019

أعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78% وارتفاع نسبة نجاح الطلاب عن العام الماضي، وأعلنت الوزارة أن نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع بين 95% إلى 100% يصل إلى 17% من الطلاب والحاصلين على 90% إلى 95% يمثلون 19% من الطلاب وبهذه النسب الكبيرة يتوقع الجميع منافسة كبيرة على كليات القمة ولذلك يرتفع التنسيق عن العام الماضي ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كليات القمة باحتياج الكليات والأعداد المطلوبة في المرحلة الأولى.

مؤشرات تنسيق الكليات 2019

يرتفع التنسيق العام لعام 2019 عن العام الماضي بنسبة 1% إلى 2% بسبب ارتفاع درجات الطلاب والمنافسة القوية على كليات القمة، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 404 درجة أي بنسبة 98.5%، والقبول بكلية الصيدلة 398.5 درجة أي بنسبة 97.2% والقبول بكلية طب الأسنان، ما بين 98% و98.2% والطب البيطري 395 درجة اي بنسبة 96.3% وهذه المؤشرات كبيرة جداً عن العام الماضي وبالنسبة لشعبة العملي رياضة يزيد التنسيق بنسبة 4 درجات عن العام الماضي ويكون الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 95% بسبب ارتفاع المنافسة بين الطلاب وارتفاع الدرجات.

توقعات المرحلة الأولى

تحدد اللجنة العليا للتنسيق اجتماعاً لتحديد موعد المرحلة الأولى وتقديم الطلاب في التنسيق والكليات والمعاهد المصرية والأعداد التي تستوعبها المرحلة والحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية والادبية، وأوضحت المؤشرات أن التنسيق يرتفع عن العام الماضي ويكون الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الاولى 96%للعلمى علوم 93 %للرياضيات 81.5%للأدبي.

خطوات التقديم في التنسيق

نقدم لكم فيديو يشرح طريقة التقديم في التنسيق والتسجيل الإلكتروني وكتابة الرغبات والتعديل عليها والانتقال بين الكليات بكل سهولة والذي تم اعداده ونشره على قناة Ten التعليمية:

رابط التسجيل في التنسيق

يمكنكم التقديم في التنسيق الإلكتروني وقت فتح باب التقديم في التنسيق والتقديم في المرحلة الأولى التي يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة وذلك عن طريق موقع التسجيل في التنسيق الموقع الوحيد الذي يتم التقديم من خلاله بالرقم السري للطلاب.

تنسيق الكليات 2018

يمكنكم الأن النظر على تنسيق الكليات للعام الماضي 2018 لمعرفة التوقعات والمقارنة بمجموعك في الثانوي العام الحالي مع الوضع في الاعتبار ارتفاع التنسيق بالنسب التي تم تحديدها مسبقاً وإليكم الأن تنسيق المرحلة العلمية للعام الماضي وتنسيق المرحلة الأدبية للعام الماضي للوقوف على الكليات والهدف المتوقع لكل طالب، ونوافيكم بكل أخبار المرحلة التعليمية والتنسيق باستمرار ومساعدتكم في كتابة الرغبات وتلقي الاستفسارات ويمكنكم متابعة المقال المُحدث باستمرار لمعرفة كل جديد بخصوص التنسيق.